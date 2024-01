Non solo calze: ecco 5 idee regalo per fare felice una donna il giorno dell'Epifania

Non sapete che regalo fare il giorno dell'Epifania? Ecco qualche spunto, per non regalare solo dolci. Alcuni pensieri tutti al femminile saranno davvero sorprendenti (e la calza non c'entra).

Il 6 gennaio, quando passa la Befana, non lascia solo la calza piena di dolci e carbone, ma spesso può portare anche dei piccoli regalini. Ogni occasione è buona per fare un regalo, anche un piccolo pensierino. Dopo essersi sbizzarriti con i regali di Natale, ecco che arrivano i doni per l'Epifania: quali sono i regali perfetti per una donna?

Fare un regalo a una donna per l'Epifania

L'Epifania potrebbe essere un'occasione per fare un regalo pensato. State cercando un dono da fare alla vostra fidanzata, a una amica o alla mamma? Ecco alcune idee su cosa si potrebbe regalare.

Fare un regalo a una donna in occasione dell'Epifania è un augurio di buon auspicio per l'anno appena iniziato.

Che sia un dono romantico o d'affetto, il regalo è certamente sempre gradito. Ecco qualche indicazione.

1. Piccole sorprese

Spesso non serve impegnarsi troppo per fare dei piccoli doni: sono regali pensati, poco impegnativi. L'esempio classico è il mazzo di fiori o una pianta, se non si volessero comprare i fiori recisi.

Ma non è tutto. Si pensi a un piccolo gesto che potrebbe fare piacere alla donna in questione: regalare una candela profumata, un prodotto di bellezza, un libro che desidera leggere, un set di tisane o una foto di noi incorniciata.

Insomma, i piccoli regali pensati sono sempre i migliori: piccola spesa, massima resa.

2. Regali fatti a mano

Tra i regali più apprezzati dalle donne, poi, ci sono quelli fatti con le proprie mani.

Anche in tal caso, dipende molto dalla nostra creatività e dal tempo a disposizione per la realizzazione dell'oggetto. Non sempre però serve tantissimo tempo e grande creatività: si può decidere anche di fare un dolce, che magari sappiamo piacere moltissimo alla destinataria.

Le idee, soprattutto culinarie, sono moltissime: vasetti contenenti il preparato per la cioccolata calda o dei biscotti, sale speziato realizzato da noi, torte e liquori.

3. Doni personalizzati

Anche i regali personalizzati fanno la differenza: sono l'occasione giusta per non regalare sempre gli stessi oggetti. Per farlo, basta dare un tocco di personalità.

Per l'Epifania quindi, si potrebbe donare un album fotografico, delle calamite che rappresentano le nostre foto delle vacanze o un puzzle con una nostra foto da dover ricomporre.

Anche i portachiavi personalizzati con foto o iniziali sono una buona idea, per regalare qualcosa di originale.

4. Regali per chi ama i giochi

L'Epifania è un occasione per poter stare insieme in compagnia. Se sappiamo che la destinataria del regalo è amante dei giochi, si potrebbe pensare di regalarle un gioco da tavolo che ancora non possiede.

Questa festività potrebbe essere la giusta occasione per testare insieme il nuovo gioco di società, magari con la compagnia di amici e parenti.

5. Regali importanti

Per chi invece, magari non abbastanza soddisfatto del regalo di Natale che ha fatto, vuole usare l'Epifania per riscattarsi, ecco alcune idee che sicuramente saranno apprezzate:

• gioielli , come una collana o un braccialetto in argento o, perché no, in oro

• buono per entrare alle terme in sua compagnia

• una borsa che da tempo desiderava o un accessorio che da tempo voleva comprare e indossare

• set di maschere per il viso

• oggetti di design per arredare la casa

• fotocamera istantanea polaroid , per creare da subito insieme i ricordi più belli

• regali tecnologici, come un paio di cuffie bluetooth

Sicuramente sono regali che hanno un budget più alto rispetto ai precedenti, e hanno un minore tocco di personalità. Niente paura però, perché vi è una soluzione anche per questo: si può approfittare dei saldi di questo periodo per fare un regalo che sicuramente sarà molto gradito.