Oroscopo dei regali, ecco cosa regalare in base al segno zodiacale

Guida astrologica ai regali più giusti e apprezzati da fare, affidandosi allo zodiaco. Tutte le proposte e gli spunti segno per segno.

Da un lato è divertente fare e ricevere regali, ma dall’altro questo può essere fonte di stress, soprattutto per la difficoltà di trovare l’idea calzante per ogni persona.

Azzeccare il giusto regalo, infatti, non è mai semplice, ma perché ricorrere proprio all'astrologia? Il segno zodiacale, è risaputo, può fornire diverse indicazioni di gusti, carattere e preferenze di una persona. Queste possono ispirare l'idea perfetta per un regalo originale.

Quindi, perché non seguire l'oroscopo? In base al segno zodiacale, ecco i regali che potresti fare.

Cosa regalare ai segni di fuoco

Ariete

Primo segno dello Zodiaco, guidato da Marte e Plutone, gli Ariete sono animati da una inesauribile fonte di energia e di passione. Sono testardi, pratici, curiosi e ricchi di fantasia.

Tra le idee regalo più belle per l'Ariete ci sono sicuramente quelle che riguardano la vita attiva, il movimento e nuove esperienze. La pietra simbolo del segno è il rubino. Per l'Ariete, è necessario individuare regali pratici, ma coraggiosi. Ecco alcune idee:

• gioielli con il rubino, la pietra del segno, che ha lo scopo di donare energia, forza e vitalità

• biglietti per concerti o partite

• orologi

• profumo che abbia una fragranza intensa e di carattere

Leone

Il Leone è tendenzialmente un segno molto generoso, a cui piace fare regali spettacolari. Per questo motivo, apprezza ricevere regali che lo possano stupire. Si tratta di uno dei segni più temerari e coraggiosi.

Per fare un regalo azzeccato bisogna puntare su qualcosa che sia su misura per lui:

• se beve, una bottiglia d'annata (in genere è il Leone è buongustaio)

• un gioiello con l'ambra, la sua pietra fortunata che dà vigore

• un regalo personalizzato che lo possa stupire

• un dono che esprima eleganza, come un paio di occhiali da sole o un capo di marca

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario sono persone esuberanti, curiose e piene di interessi. Amano moltissimo viaggiare e scoprire cose nuove. Tutto ciò che può stimolare la loro creatività, dal settore tecnologico a quello artistico, si rivela la scelta giusta per le persone nate sotto questo segno. In particolare, potesti optare per:

• un biglietto per un viaggio: non bisogna delineare per forza una meta lontana o esotica, purché sia fuori dai percorsi abituali

• zaino da viaggio

• accessori per lo sport, in quanto generalmente è un segno molto sportivo

• uno smartwatch

Cosa regalare ai segni d'acqua

Cancro

Il cancro è un segno che si accontenta di poco: qualsiasi regalo è perfetto per lui, soprattutto se ha a che fare con il comfort e il relax. La pietra fortunata di questo segno così sognatore e amante dell'acqua, profondamente connesso alle emozioni e agli affetti familiari, è la perla.

• prodotti per la cura di sè: creme, maschere e balsami per donarsi un momento di relax

• diffusore di oli essenziali o altri prodotti per la casa

• borraccia per bere smoothie o tisane homemade

• cofanetto di prodotti make up

Scorpione

Lo scorpione è un segno intenso, orgoglioso e leale. L'elemento dell'acqua si unisce alle simbologie di Marte e Plutone, i pianeti che rappresentano il magnetismo e le passioni più profonde.

Lo Scorpione ha una grande varietà di interessi, ama il mistero e non i regali banali. Preferisce, al contrario, doni intelligenti e non convenzionali. Per lo Scorpione, prova con:

• un profumo su misura, che esalti la carica sensoriale

• candele aromatiche per l’ambiente o a base di burro di karitè

• cofanetti regalo per soggiorni in una Spa termale o per una fuga romantica

• set di federe e lenzuola in seta

Pesci

I Pesci sono spesso emotivi e versatili, e amano tutto ciò che è romantico e creativo. Possono rivelarsi piuttosto esigenti e, per questo motivo, bisogna fare attenzione a quello che gli si vuole regalare. Per la loro sensibilità, apprezzeranno tutto ciò che è artistico, creativo e originale. Puoi pensare a:

• libri d'arte o di poesie, ma anche libri di edizioni preziose e particolari

• set di creme e oli essenziali per il benessere fisico e mentale

• oggettistica di design, per arredare la casa

• un pigiama in seta

Cora regalare ai segni d'aria

Gemelli

I Gemelli sono curiosi e dinamici, che apprezzano - per la loro personalità - dei regali particolari e alla moda.

Sono sempre alla ricerca di stimoli e nuove idee da mettere in pratica. Per questo, il regalo per loro deve suscitare una certa curiosità. Prova con:

• sneakers più alla moda e da collezione

• fasce da braccio portacellulare per usare le app di fitness e salute, ma anche per ascoltare la musica mentre si fa sport

• agenda giornaliera

• abbonamenti a riviste intriganti o a podcast

Bilancia

I Bilancia amano il bello e l'arte e sono sempre alla ricerca dell'armonia. La loro pietra è la malachite, che con il suo verde intenso aiuta l'equilibrio e ispira tranquillità.

Difficilmente i nati sotto il segno della Bilancia si accontentano: meglio, quindi, che il regalo sia perfetto nella forma e nella qualità. Attenzione anche alla confezione regalo... Nessun dettaglio deve essere tralasciato. Per le persone nate sotto il segno della Bilancia, si consiglia:

• libro d'arte

• capo di abbigliamento in seta o cachemire

• borse o pochette di una buona qualità e di una buona marca

• coupon per un taglio capelli o un trattamento curativo in Hair Spa

Acquario

Il segno dell'Acquario è governato da Urano. Per questo, si tratta di persone originali e sempre proiettate nel futuro.

Le persone nate sotto il segno dell'Acquario non amano gli oggetti tradizionali: sono fuori da ogni conformismo e si appassionano a oggetti che altri segni non prenderebbero in considerazione. Per questo motivo, potresti regalare:

• un gadget tecnologico (cuffie, visori, smart speaker o home assitant)

• capi d'abbigliamento non convenzionali, unici o vintage

• oggettistica di design per la casa

• un Ebook reader

Cosa regalare ai segni di terra

Toro

I nati sotto il segno del Toro sono pazienti e tenaci, amanti del relax, del comfort e della buona cucina.

Sono attratti da tutto ciò che riguarda la casa e le cose belle. Il Toro ama ricevere regali, soprattutto se sono di buon gusto e di valore. Pensa a:

• una cena in un ristorante esclusivo o un corso di cucina

• oggetti di design per la casa o da collezione (per esempio una lampada da design)

• un kit per la skincare del viso

• una sciarpa in lana pregiata

Vergine

Come tutti sanno le Vergini sono persone meticolose ed estremamente attente ai dettagli.

Sono ordinate e razionali, ma sono anche molto sensibili, per questo apprezzano regali fatti con il cuore. Per amici o parenti nati sotto questo segno, si potrebbe optare per:

• capi d'abbigliamento con colori sgargianti

• tools hi tech per la pulizia profonda del viso

• gadget che facilitano l'organizzazione quotidiana

• kit per la nail art

Capricorno

Ambiziosi e determinati, i Capricorno amano la praticità e anche ottimizzare il tempo.

Sono molto difficili da accontentare: non apprezzano oggetti di poco conto che poi non sanno dove posizionare in casa. Detestano tutto ciò che sa di superfluo. Meglio, quindi: