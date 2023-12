Regali di Natale di lusso, 5 idee e suggerimenti sotto i 100 euro per tutti i gusti

4.

accessori: articoli d'uso quotidiano come le borse o i portafogli, sono la tipologia di regalo che in ambito natalizio va per la maggiore.

Le borse sono un regalo molto utile, perché vengono usate da tutti per spostarsi nel quotidiano. Avere più borse, soprattutto per il genere femminile, consente di poter cambiare i propri look e restare alla moda, magari abbinando al colore della borsa un portafoglio.

Accanto agli accessori di uso quotidiano, anche gli utensili da cucina sono un ottimo regalo da poter fare sotto il periodo natalizio. In questo caso, vanno per la maggiore i set di pentole.