Vuoi sorprendere i tuoi amici a quattro zampe? Ecco 5 regali per gli animali domestici

Chiunque abbia un animale domestico, cane o gatto che sia, sa che, una volta entrati in casa, questi entrano a far parte della nostra vita. Entrambi, a loro modo, sono buoni alleati da compagnia.

I gatti, in particolare, sono molto coccoloni e con loro si crea spesso un legame esclusivo fatto di codici e comportamenti speciali. I cani, invece, lo diventano partecipando a gite fuori porta o passeggiate.

Ai padroni, di conseguenza, viene spontaneo pensare anche a loro nel momento in cui si devono fare regali. Nel periodo natalizio, per esempio, una sorpresa per gli amici a quattro zampe non deve proprio mancare. Basta un piccolo gesto per rendere il Natale una giornata speciale per tutti. Ancora più spesso, inoltre, sono le persone esterne alla famiglia a scegliere di fare dei regali agli animali, osservando il rapporto che hanno con il loro padrone.

Qualsiasi sia la motivazione che porti a fare un dono al pet, ecco 5 idee regalo a loro appositamente dedicate.

Come sorprendere cani e gatti? Ecco i regali perfetti per i tuoi animali domestici

Se in occasione del Natale (e non solo) volete rendere felici gli animali a quattro zampe con un regalo utile, simpatico e originale, vi proponiamo una lista di idee per far divertire gli animali e migliorare il loro stile di vita.

Le idee sono davvero innumerevoli, ma alcune più di altro si riveleranno un regalo davvero azzeccato.

1. Targhe personalizzate

Oltre ad avere una funzione estetica per le varie forme e colori con cui può essere realizzata, ha anche un'utilità pratica. Insomma, è un regalo perfetto per chi desidera donare all'animale qualcosa di unico.

Sulla targhetta generalmente vengono inseriti il nome dell'animale e il numero di telefono del padrone.

In caso di smarrimento, grazie alla medaglietta, sarà più facile per le persone contattare il padrone, che riuscirà a ritrovare il proprio cane o gatto con maggiore facilità.

2. Gli immancabili giochi

Se l'obiettivo è quello di far divertire gli animali, questo è sicuramente il regalo perfetto. E sotto Natale, perché non optare per un pensiero a tema natalizio? La tua galleria del telefono si riempirà di foto meravigliose.

Che si tratti di corde da masticare, palline da lanciare o tiragraffi, questi doni sono sia spassosi sia utili, grazie alla capacità di stimolare lo sviluppo dei sensi e la reattività degli animali.

Inoltre, permettono di mantenere una buona igiene dentale, riducendo anche stress e ansia.

3. Cibo e snack

Prodotti sempre molto apprezzati dagli animali, si può optare per sfiziosità realizzate appositamente per Natale oppure per le crocchette o i biscotti da loro preferiti.

4. Copertina o cappottino

In vista dell'inverno è utile proteggere anche i nostri amici a quattro zampe. Anche gli animali domestici, infatti, patiscono il freddo. Per riscaldarli si può optare per coperte o cappottini realizzati su misura

Il cappottino, soprattutto per il cane, permette di non rinunciare alla quotidiana dose di benessere derivante dall'attività fisica. Le coperte, invece, sono strumenti perfetti per avvolgere e far sentire protetto l'animale.

5. Iniziative solidali

Un pensiero va anche agli animali meno fortunati. Quindi, oltre a sorprendere i tuoi animali domestici, sarebbe proprio un bel gesto aderire a iniziative di solidarietà a favore di animali in difficoltà.

Tra le numerose proposte, le più note sono quelle proprie di enti di salvaguardia degli animali, come WWF e ENPA.

Con WWF, in particolare, si possono adottare delle specie a rischio estinzione ricevendo in cambio un peluche. ENPA, invece, garantisce la salvaguardia degli animali a chiunque si iscriva come socio.

Alcune delle azioni che compie sono il recupero di cani o gatti randagi, il salvataggio della fauna in difficoltà e la diffusione della cultura di amore e rispetto verso gli animali stessi.

Cosa regalare a chi ama gli animali

E dopo aver pensato agli amici a quattro zampe, perché non dedicare un pensiero anche ai padroni? Sono tante le persone che amano gli animali e questo potrebbe rivelarsi uno spunto interessante per un regalo sorprendente.

Ecco allora dei consigli utili e 100% pet friendly, perfetti per la tua amica che ama cani e gatti... Puoi andare incontro alle sue esigenze optando per: