Cosa regalare a chi odia il Natale? Ecco 5 idee per chi detesta questa festività

Esistono persone che odiano il Natale. C'è chi prova ansia e chi nostalgia, rievocando eventi passati e non sempre positivi. Cosa regalare a chi non sopporta questa festività? Ecco i consigli che fanno al caso tuo.

Il Natale è un periodo molto atteso nel corso dell'anno in cui ci si aspetta di ricevere dei doni e passare dei momenti felici in famiglia. È una festa amata da tutti, o quasi.

Infatti, esistono persone denominate ironicamente "Grinch", che detestano questa festività al punto tale da non volerla quasi festeggiare. Tra le diverse motivazioni per cui alcuni odiano il Natale si possono citare la solitudine, le preoccupazioni finanziarie, le difficoltà familiari o esperienze traumatiche avvenute nell'infanzia.

5 regali da fare a chi odia il Natale

Se hai attorno a te persone che non vanno particolarmente d'accordo con le festività natalizie, è arrivato il momento di fare qualcosa. Strappare un sorriso è sempre la scelta giusta. Allora scopriamo 5 idee regalo da poter fare a chiunque odi il Natale, che in alcuni casi possono anche cambiare la sua convinzione.

5. Maglioni e magliette personalizzate

Maglioni e magliette personalizzate sono la perfetta occasione per ricordare, in modo ironico e scherzoso, l'odio verso questa festività

Possono essere arricchiti con frasi modificate prese dalle canzoni natalizie come "Jingle my balls", storpiatura di "Jingle my bells". Allo stesso tempo, però, si possono regalare dei maglioni brutti a tema natalizio, per soddisfare il credo della persona "Grinch". Lo stesso procedimento si può applicare ad altri capi, come berretti o calzini.

4. Biglietti e cartoline natalizie

Se non si dovessero trovare regali appositi per gli intolleranti al Natale, i biglietti con frasi sarcastiche fanno al caso vostro.

Anche in tal caso, è opportuno utilizzare frasi e aforismi spiritosi, in modo tale da allietare con un sorriso l'anima "Grinch" che queste persone portano dentro di sé.

3. Tazze a tema Grinch (e non solo)

Come ricordato finora, questo celebre personaggio esprime a pieno l'odio verso il Natale. Quale regalo migliore da fare a chi odia il 25 dicembre se non qualcosa che ricordi proprio il Grinch?

Che si parli di tazze, tazzine o piatti, gli oggetti a tema Grinch sono sicuramente i più apprezzati e non solo da chi detesta il Natale. Questo personaggio immaginario, infatti, nel corso del film cambia la sua opinione sulla festività natalizia, vivendo in prima persona il senso di unione che questa porta con sé.

2. Libri da colorare per adulti

I libri da colorare per adulti sono un escape creativo per esprimere il disprezzo verso le feste natalizie

La combinazione efficace tra comicità, umorismo e sfondi floreali da colorare è la scelta perfetta per rendere il Natale memorabile. Oltre alla creatività artistica, un altro regalo utile può essere un libro contenente tutti i motivi per cui odiare il Natale.

Tra le varie ragioni ci sono la poca voglia di uscire, i pranzi interminabili, scegliere i regali più opportuni per evitare brutte figure e un buonismo gratuito particolarmente diffuso.

1. Rispecchiare le passioni

Per chi non perde le speranze e intende far cambiare opinione a chi odia il Natale, il consiglio è regalare qualcosa legato alle sue passioni o interessi.

Anche in tal caso, un buon libro, possibilmente con un finale positivo, potrebbe aiutare a diminuire le sensazioni del cosiddetto "Christmas Blues", un insieme di emozioni negative come ansia, stress e tristezza.

I libri, infatti, sono strumenti capaci di arricchire non solo culturalmente ma anche interiormente le persone che li leggono.