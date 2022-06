Il giorno della maturità sancisce la fine del percorso di studi e l’inizio di una nuova realtà per milioni di studenti. Dopo anni e anni d'interrogazioni a sorpresa, verifiche scritte e compiti a scadenza, finalmente si può abbandonare i libri per un po' e festeggiare questo enorme traguardo insieme alla famiglia e agli amici. Tra i regali più ambiti, ecco quali sono quelli perfetti per ragazzo e ragazza.

Maturità: quali sono i regali più usuali?

Nella vita di una persona ci sono molti momenti indimenticabili. Alcuni di questi riguardano il tempo passato con gli amici, i compleanni in estate a ritmo di gavettoni, il primo bacio, il vero amore e anche il giorno della maturità.

Per chi non ha avuto il “piacere” di confrontarsi con gli insegnanti durante gli esami di quinta elementare ma ha superato senza problemi quelli di terza media, il giorno della maturità è il più temuto tanto quanto il più sognato. Se da una parte la testa si riempie di pensieri (provocati dall’ansia e dalla paura di non farcela), dall’altra il cuore galoppa al solo pensiero di finire il proprio turno all’esposizione orale e salutare i libri per tutta l’estate, se non per tutta la vita.

Solitamente quando si terminano le scuole superiori e si consegue il diploma finale è di usanza comune organizzare una cena al ristorante con tanto di torta sulla quale scrivere il voto a caratteri cubitali. Una serata quindi, interamente dedicata a celebrare le fatiche e le asperità superate con successo dal maturando, ora diventato l’orgoglio di tutta la famiglia e degli amici più stretti. E come festeggiare questo traguardo se non regalando qualcosa che possa rimanere per sempre?

Tra i presenti più ambiti figura sempre al primo posto il computer portatile che può essere utilizzato sia se il neo diplomato decide di andare all’università (ecco le più costose in Italia), sia se lo utilizzerà per scopi lavorativi.

Inutile dire che la scelta vada a ricadere sull’ultimo modello Mac di Apple ma se il budget è limitato ci sono altre tipologie altrettanto valide e molto più abbordabili come, ad esempio:

l’HP ProBook (450G7 con 16 GB)

l’IdeaPad 3 Lenovo ( 8 GB)

l’Acer Aspire 5 (8 GB)

Un altro regalo molto gradito è la stampante foto per smartphone e tablet che permette di avere in mano ogni scatto dei momenti più importanti da poter appendere al muro o a un pannello in sughero e rivedere ogni giorno.

Per i più creativi poi, esiste la favolosa tavoletta grafica digitale dotata di penna con la quale disegnare qualsiasi cosa su un display da 23,8 pollici, pratico e portatile.

Un altro regalo molto apprezzato è lo smartwatch, l’alleato numero uno se si è ritardatari o pigri di prima categoria o se, semplicemente, si preferisce guardare l’ora al polso piuttosto che dover tenere in mano il cellulare.

Inoltre, grazie alla multifunzione, questo strumento può trasformarsi in un archivio dove vengono registrati tutti i movimenti eseguiti durante la giornata poiché dotato di contapassi, conta calorie, battito cardiaco e temperatura.

Di pari utilità anche gli auricolari senza fili da connettere allo smartphone per ascoltare la musica mentre si passeggia, il set di valigie da inaugurare nel prossimo viaggio alla scoperta del mondo, la macchina fotografica digitale e una bella corsa a tracolla che trasudi tutta l’eleganza e la serietà che il maturando ha bisogno di trasmettere una volta fuori dalla scuola.

La classica penna stilografica rimane un must have mentre il braccialetto con la data da ricordare è il gioiello per eccellenza in un’occasione così speciale.

LEGGI ANCHE: Maturità 2022: come sarà? Date, materie, punteggi,voto

Maturità: 10 idee regalo perfette per ragazzo e ragazza

Sebbene tutti i regali appena visti possano essere scelti sia per un ragazzo sia per una ragazza, a volte è utile saper distinguere le preferenze che differenziano un genere dall’altro. Per un ragazzo è consigliabile pensare in termini di utilità e praticità e per questo motivo esistono dei regali originali e sensazionali che sicuramente vi faranno fare bella figura.

Nel mondo dell’elettronica la stampante 3D (400€) è forse il regalo più assurdo e fantastico che possiate mai fargli perché non solo non sono in tanti ad averla, ma consente di creare fisicamente ogni tipo di progetto al quale si dedicherà.

Utilissimo in questo senso è anche l’Arduino starter kit (85€) che sicuramente non conoscerete o avrete soltanto sentito nominare.

Questo pacchetto, una volta scartato, contiene un set di software e circuiti che possono essere una base ottimale per progetti che potranno divertire e stupire le altre persone.

Utilizzando i componenti presenti all’interno, si può realizzare diverse applicazioni pratiche scegliendo tra oltre 15 progetti a diversi livelli di difficoltà in modo da poter interagire con il mondo fisico attraverso sensori e attuatori.

Se invece, il maturando ama viaggiare un’altra idea regalo potrebbe essere una GoPro Hero (310€) da installare sul caschetto della bici o da attaccare allo zaino in modo da registrare tutti i posti che andrà a visitare in vacanza.

Anche la mappa da grattare (20€) è un’idea divertente se si vuole tenere traccia di tutte le destinazioni visitate.

Diversamente, se ama fare esperienze un altro regalo potrebbe essere la guida di un auto di lusso su pista (159€), il volo come pilota di un aeroplano (215€), un pomeriggio sullo flyboard (69€) o ancora, il lancio con il paracadute (250€) in modo da liberarsi da tutte le tensioni e provare grande adrenalina.

Altri due regali molto pensati potrebbero essere il tavolo multi gioco (90€) dove poter giocare a biliardo, calcetto, ping pong e air hockey, oppure optare per una cassa portatile della Bose (135€) con cui potersi svagare.

Per una ragazza le cose sembrano farsi più semplici, complice il fatto che esistono tanti di quei regali carini e sofisticati da non saperci neanche orientare.

Rimanendo in tema di originalità e utilità, il primo a venire in mente è quello della macchina fotografica istantanea Polaroid (70€), con la quale scattare mini foto con le amiche e magari abbinarci un corso di fotografia (149€) per poterle insegnare qualche tecnica.

Se è una ragazza che ama leggere allora il Kindle (70€) è l’alternativa perfetta perché consente di avere i grandi classici e le ultime uscite in uno schermo a portata di borsetta.

E visto che siamo in tema di borse, perché non citarvi l’O Bag personalizzabile in vari colori e stili (da 50€ in su) o un trolley da viaggio di qualità (139€) dove poter mettere l’occorrente per una vacanza last minute.

Se ama invece, starsene seduta a rilassarsi e a prendersi cura di sé un’ alternativa potrebbe essere l’epilatore a luce pulsata (200€), un asciugacapelli Dyson Supersonic, un bel massaggio in un centro benessere (da 25€ in su) , oppure un bel make up party con le professioniste del settore.

Un ultimo regalo davvero interessante potrebbe essere un bell’orologio con brillanti da tenere al polso con tanto di dedica incorporata dietro al quadrante.

Quali fiori e quali gioielli regalare alla maturità?

Regalate fiori e gioielli e sarete sicuri di aver fatto centro. Non si pensa mai che i regali più ovvi siano anche quelli più belli, ma in questo caso, regalare un bel mazzo di fiori e abbinarci un gioiello può davvero fare la differenza. Per un’occasione così importante come la maturità i fiori indicati sono i gigli e le gerbere rosse poiché comunicano stima e ammirazione verso chi ha raggiunto un grande traguardo.

Se volete che la composizione sia ancor più elegante si consiglia sempre di aggiungere qualche tulipano fucsia o rosa (significato d’affetto) o di rifinire il bouquet con qualcosa di verde come complemento.

Poiché non esistono regole di botanica in questa situazione, potete scegliere la tipologia di fiore che più vi piace ma non dimenticate mai di valutarne il significato e di corredare il tutto con un bel biglietto in cui inserire una frase e il vostro nome.

Accanto a questo tripudio di profumi e bellezza, è possibile abbinare anche un gioiello che può essere un braccialetto, una collana o degli orecchini.

Sia per un ragazzo che per una ragazza, la casa Kidult offre dei bracciali bellissimi con pendente raffigurante il tocco (€ 25) e l’intera struttura in acciaio inossidabile o in cuoio intrecciato.

Per quanto concerne le collane invece, per il ragazzo si può scegliere qualcosa di sportivo con cordicina in caucciù e pendente in acciaio o una catenina d’oro, se volete osare di più.

Per la ragazza invece, via libera ai brillantini e ai cristalli contenuti nelle collane Swarovski o ai pendenti personalizzati delle collezioni Pandora.

Della stessa casa produttrice anche gli orecchini che possono essere scelti per stile e colore in base al carattere della festeggiata. Anche gli orologi sono ottimi regali di maturità ma bisogna stare attenti perché spesso si rivelano un pensiero troppo personale che può contrastare il gusto del festeggiato o della festeggiata.

Quanti soldi mettere nella busta per la maturità?

Se assomigliate alla gran parte delle persone che si vedono alle cerimonie, spesso il regalo si assottiglia così tanto da poter essere racchiuso in una busta. La classica busta con i soldi è il pensiero più spiccio e meno personale che si conosca ma, al tempo stesso, consente grande libertà di essere utilizzato da parte del maturando o della maturanda. Il corrispettivo in soldi in questo caso non ha dei limiti da rispettare, certo che non dovrà essere inferiore ai 50€ né superiore ai 500€.

Vige la regola del buonsenso e della propria preferenza perché soltanto voi sapete quale legame vi lega al festeggiato e quanto potete sborsare per dare valore a questo momento senza passare per tirchi.

Cercate quindi, di non strafare ma neanche di tirarvi troppo indietro o rischierete di fare brutta figura senza nemmeno accorgervene.