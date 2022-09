Elizabeth Alexandra Mary, questo il nome completo dell'appena scomparsa Regina d'Inghilterra che verrà per sempre ricordata come Elisabetta II.

Sua Maestà, sua Altezza Reale, sono solo alcuni degli appellativi con i quali era obbligatorio, oltreché doveroso, rivolgersi a lei: una delle donne più importanti e potenti del mondo. Una sovrana che ha fatto del senso del dovere il lato distintivo della suo regno durato 70 anni.

Spesso imperscrutabile, è stata talvolta criticata per la sua apparente freddezza ed il distacco con il quale sembrava affrontare anche le situazioni più drammatiche e strazianti. Insomma una donna che è difficile immaginare nella sua sfera più intima e riservata.

Ma c'è qualcosa che ci catapulta dritti in quel mondo riservato e protetto della sua intimità: il suo soprannome.

Qual era il soprannome delle Regina Elisabetta?

Elisabetta II, oltre ad essere stata una delle personalità pubbliche e politiche più importanti del mondo, è stata anche una bambina. Certo, non una bambina con un'infanzia paragonabile a quella della maggior parte delle bambine del mondo ma pur sempre una piccola Elisabetta. O meglio una piccola "Lilibet".

Era proprio Lilibet infatti il soprannome della regina Elisabetta II con il quale veniva chiamata nel chiuso delle mura di Buckingam Palace.

Ma chi fù a dare il soprannome "Lilibet" alla regina? I suoi genitori? I suoi nonni? No. Fù in qualche modo la regina stessa ad "affibbiaserlo".

Il suo soprannome nasce nel periodo della sua infanzia. Pare che a corte si sia sempre raccontato che la piccola Elisabetta avesse difficoltà a pronunciare bene il suo nome completo e che lo storpiasse pronunciando qualcosa che somigliava, appunto, a "Lilibet".

Lilibet piacque talmente tanto a re Giorgio V, nonno della futura Regina d'Inghilterra, che da quel giorno Elisabetta divenne Lilibet per tutta la famiglia, forse anche per evitare confusione con l'allora Regina Madre, chiamata anche lei Elisabetta.

Famosissima la frase pronunciata dal padre re Giorgio VI: "Lilibet è il mio orgoglio. Margaret è la mia gioia" riferendosi alle sue due figlie.

Chi poteva rivolgersi alla regina chiamandola "Lilibet"

Ovviamente non tutti, per quanto vicini alla regina, potevano rivolgersi a lei con il soprannome Lilibet. Dopo la scomparsa dei suoi genitori, per moltissimi anni l'unico a poterla chiamare così era il il principe Filippo.

Non a caso, nel biglietto che accompagnò la composizione floreale per i funerali di Filippo che la regina scrisse a mano di proprio pugno, si firmò proprio "Lilibet".

Altra piccola curiosità. Sempre il principe Filippo la chiamava anche "cabbage" che tradotto in italiano significa "cavolo". Un modo di rivolgersi assolutamente " particolare" che non si sa come sia nato. Nè il principe né la regina hanno infatti mai svelato il perché di questo di questo nickname. Un mistero che, a questo punto, difficile immaginare verrà mai svelato.

In pratica, dalla morte del principe Filippo avvenuta ad aprile 2021 in piena pandemia, non era rimasto più nessuno che potesse ricordare, alla regina Elisabetta, ciò che quel soprannome aveva per lei sempre rappresentato: la sua infanzia di bambina.

Una bambina allora completamente ignara di cosa il destino aveva in serbo per lei.

