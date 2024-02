Basta seguire le 3 regole zen per vivere bene e essere felici: ecco quali sono

I maestri zen hanno svelato le 3 regole fondamentali per essere felice e per vivere bene: basta attenersi a questi comportamenti per avere una vita serena.

Nell'antichità i maestri zen era soliti osservare i comportamenti delle popolazioni presso le quali si recavano: così facendo, notarono delle abitudini che provocavano sofferenza, dolore, delusione e tristezza. Gli stoici romani, dall'altra parte del pianeta, osservavano le popolazioni locali e traevano le medesime conclusioni.

Al contempo, però, i maestri scoprirono le 3 regole zen che permettono di essere felice e di vivere bene ogni situazione: scopriamo subito quali sono.

Regole zen per essere felice e vivere bene

Gli esseri umani condividono dei comportamenti e delle abitudini comuni che possono spingerli a raggiungere un certo benessere personale o, al contrario, raggiungere uno stato di depressione e malumore: i maestri zen avevano scoperto le 3 regole fondamentali per essere felice e per vivere bene ogni situazione.

Vediamo quali sono i segreti per essere felici che dovremmo mettere in atto ogni giorno per migliorare il nostro umore e raggiungere uno stato di serenità.

1. Non rispondere quando sei arrabbiato

La rabbia non porta mai a qualcosa di buono: ecco perché non dovremmo mai rispondere a qualcuno nel momento in cui siamo arrabbiati.

Certo, la risposta a una lite può dare soddisfazione e farci sentire superiori, ma questo stato d'animo non dura che pochi attimi. Successivamente si trasforma in un senso di colpa che potrebbe portarti a percepire una sensazione di vuoto.

Ecco quindi che mantenere la calma e non rispondere quando si è arrabbiati è diventata una delle regole fondamentali per i maestri zen.

2. Non fare promesse quando se felice

Allo stesso modo, anche fare promesse quando ci si sente felici non è assolutamente una buona idea: le persone felici non riescono mai ad accontentarsi, come spiegano i maestri zen, e quindi si spingono oltre le loro possibilità.

Non ci basta mai aver raggiunto un obiettivo, perché siamo già proiettati verso lo step successivo: il momento di soddisfazione diviene quindi una continua corsa verso un mondo idealizzato e irreale che sicuramente ci piace, ma che non riusciremo mai a portare a compimento.

Un'assurdità nel mondo zen è che il futuro non esiste: se sei felici qui e ora, goditi il momento presente. Non proiettarti già al futuro e resta con i piedi per terra.

Di qui la seconda regola per essere felice: non fare promesse quando sei felice, ma goditi il momento e tutto quello che esiste, qui e ora.

3. Non prendere decisioni quando sei triste

Un'altra caratteristica comune a moltissimi esseri umani è l'arrendevolezza: anziché lottare per raggiungere i propri obiettivi e realizzare propri sogni, le persone preferiscono mollare.

Ciò accade in particolare quando ci sentiamo tristi e avviliti, magari perché abbiamo ricevuto una brutta notizia o perché abbiamo commesso uno sbaglio.

Ma sono proprio gli errori a farci crescere e a insegnarci che si può sempre imparare, migliorare, aggiustare le cose, le situazioni e le relazioni. Bisogna solo volerlo.

La terza regola fondamentale per i maestri zen è quella di non prendere decisioni quando sei triste, perché potresti mollare un cammino a pochi passi dall'arrivo,