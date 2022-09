Renato Zero a Roma, scaletta e ospiti. Sei date per celebrare i settant'anni di Renato Zero, il poliedrico artista romano, che questa sera è pronto ad ospitare al Circo Massimo circa novanta mila persone.

Da questa sera le luci del Circo Massimo si accendono per le date di Zerosettanta! la serie di sei concerti (oggi 23 settembre, domani, domenica, mercoledì 28, venerdì 30 settembre e l'1 ottobre) organizzati per celebrare i 70 anni e la carriera di Renato Zero.

Il settantesimo compleanno del celebre artista romano si è tenuto in realtà nel 2020, ma a causa della pandemia e dei problemi che ne sono derivati, si è riusciti solo ora a portare alla luce questo progetto.

Scopriamo qualcosa di più sull'organizzazione, gli ospiti e la scaletta del di Renato Zero a Roma.

Renato Zero a Roma: scaletta e ospiti

Attese circa 90.000 persone, un palco imponente, un'orchestra di 50 elementi tra cui archi, percussioni e fiati, una band di 14 musicisti, 8 coristi e 24 ballerini, accompagneranno il celebre artista romano in questa grande avventura.

Un viaggio emozionante che ci farà ripercorrere la decennale carriera di Renato Facchini, in arte Renato Zero, senza dimenticare gli ultimi lavori, raccolti nei tre volumi dell'album Zero Settanta, pubblicati nel 2020 (il Volume Tre ha vinto il disco d'oro nello stesso anno).

Attesi anche diversi ospiti, non solo appartenenti al mondo della musica.

Sergio Castellitto, Giuliana Lojodice e Luca Ward, sono alcuni dei nomi che ci si aspetta di vedere questa sera sul palco del Circo Massimo.

Si preannuncia anche la partecipazione di Jovanotti, che così renderebbe a Renato Zero il favore di aver partecipato al suo Jova Beach Party.

I più azzardati si domandano se questa sera tra gli ospiti potrebbe esserci anche Achille Lauro, con cui negli anni, Renato Zero ha avuto più volte a che fare per via di numerose frecciatine reciproche, ipotizzando così una loro "riconciliazione" proprio sul palco del Circo Massimo.

La scaletta per ora rimane segretissima, anche se è sicuramente lecito aspettarsi che Renato Zero si esibisca in alcuni dei suoi successi più celebri come per esempio: “Cercami”, “Triangolo”, "Il carrozzone”, “Il cielo”, “Nei giardini che nessuno sa”, “I migliori anni della nostra vita”,“Quanto ti amo”, “Spiagge”, “La favola mia”, “Mi vendo”, “Ancora qui”, “Più su”, “L’angelo ferito”, “Spalle al muro” e “L’amore sublime”.

A che ora inizia il concerto e come raggiungere il Circo Massimo

L'inizio del concerto, sia questa sera che per quanto riguarda le altre serate in programma, è previsto per le ore 21. Ecco qualche indicazioni per raggiungere il circo Massimo:

in metropolitana, dalla stazione Roma Termini: Metro linea B, direzione Laurentina, fermata Circo Massimo. Il venerdì le ultime corse dai capolinea sono previste all’una e mezza di notte

in tram, dalla stazione Roma Termini: Tram 3, fermata Aventino-Albania

in autobus, dalla stazione Roma Termini: autobus 75 (Poerio/Marino), fermata Circo Massimo

Per chi invece decide di utilizzare la propria auto, è importante tenere a mente che alcune strade nei pressi del Circo Massimo potrebbero essere inaccessibili proprio in occasione di grandi eventi come per esempio il concerto di Renato Zero di questa sera.