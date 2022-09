Prende il via il prossimo 18 settembre Ri-Party-Amo, iniziativa fortemente voluta da WWF Italia in collaborazione con Intensa San Paolo e Jovanotti. Ecco di cosa si tratta.

L’attenzione all’ambiente è sempre più al centro del dibattito pubblico, soprattutto nel corso di questi ultimi mesi. Cambiamenti climatici, inquinamento, isole di rifiuti nel centro degli oceani, sono solo alcuni degli esempi che ben rappresentano la gravità della situazione che il pianeta terra sta attraversando.

È in questo contesto che si inserisce l’iniziativa promossa da WWF Italia, Banca Intesa San Paolo e Jova Beach Party. Obiettivo? Non solo sensibilizzare sull'importanza che l'ambiente riveste ma anche, e soprattutto, mettere in atto azioni concrete per la sua tutela e salvaguardia.

RI-PARTY-AMO: in cosa consiste il progetto e quando inizia

Non solo parole ma anche fatti. Il progetto pone al centro la salvaguardia del patrimonio naturalistico nazionale attraverso la promozione di un'iniziativa che vedrà convolti centinaia di volontari impegnati a ripulire spiagge, coste e fondali per una superficie totale di circa 20 milioni di metri quadri.

A rendere più bella e pulita l'Italia ci penseranno giovani, famiglie, scuole ma anche aziende, sotto la guida del WWF che provvederà a fornire kit e informazioni.

Un progetto che non manca di ambizione nel suo essere declinato in tre differenti aree di intervento: pulizia, rinaturazione, formazione.

Per l'area d'interventi dedicata al filone "Puliamo l'Italia, primo appuntamento il prossimo 18 settembre per una giornata tutta all'insegna del volontariato e dell'amore per spiagge e natura.

Nel corso di queste giornate, inoltre, il WWF Italia diffonderà importanti informazioni e dati relative al tema dell'inquinamento causato dalla plastica nell'ottica di sensibilizzare ed informare quante più persone possibile.

Si potrà partecipare alla giornate dedicate alla pulizia per un anno intero. Per partecipare basterà compilare l'apposito form presente nella pagina dedicata all'evento.

Tutti gli appuntamenti

L'iniziativa si terrà il prossimo 18 settembre e toccherà diverse spiagge, litorali e fondali di tutta la penisola.

Nel Lazio sarà protagonista la spiaggia di "Coccia di Morto" dove prenderanno il via le operazioni di pulizia. Sempre nel Lazio, i subacquei volontari si immergeranno per pulire i fondali nel tratto di mare tra Capocotta e Torvaianica. Appuntamento al Porto Turistico di Roma alle ore 7.30.

In Puglia sarà l'Oasi di San Giacomo a Molfetta a beneficiare della mano di solidarietà mentre le attività di pulizia dei fondali si concentreranno nel tratto di mare tra Grotte di Ripalta e Pantano di Bisceglie.

In Basilicata saranno al centro delle attività di pulizia le spiagge del comune di Policoro.

In Campania a beneficiare di questa prima giornata di pulizia saranno le spiagge di Bacoli.

Doppio appuntamento infine in Toscana dove i volontari puliranno le spiagge tra Parco Migliarino, San Rossore, Massacciuccoli San Rossore a Marina di Vecchiano mentre i sub concentreranno la loro pulizia dei fondali a Rosignano Solvay.