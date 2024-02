Chi è Riccardo Cocciante: vita privata, dove vive, canzoni famose e curiosità sul cantante

Riccardo Cocciante è il cantautore dalla doppia identità. Di origini italo-francesi, in Francia è conosciuto come Richard Cocciante. In Italia, è uno degli artisti più stimati e ha fatto la storia della musica con i suoi successi.

Riccardo Cocciante, il grande artista italo-francese, ha fatto la storia della musica con i suoi grandi successi, brani che sono rimasti nel cuore degli italiani.

Si può dire che Cocciante abbia quasi una doppia identità: in Francia, infatti, è noto con il nome di Richard Cocciante ed è altrettanto famoso.

Ecco chi è il cantante di Bella senz'anima e Se stiamo insieme.

Chi è Riccardo Cocciante: dove è nato e dove vive

Riccardo Cocciante è nato a Saigon, in Vietnam, il 20 febbraio 1946. Suo padre era italiano, originario di Rocca di Mezzo in Abruzzo, ed era un proprietario di piantagioni mentre sua madre era francese. Quando ha 11 anni, Cocciante si trasferisce a Roma insieme alla sua famiglia e studia in una scuola francese, il Licyée Chateubriand.

Cocciante comincia la sua carriera nella musica alla fine degli anni Sessanta, quando si esibisce in alcuni locali di Roma con il gruppo I Nations. Durante una di queste serate, è notato da un rappresentante della casa discografica RCA Talent e nel 1968 incide il suo primo disco con lo pseudonimo di Riccardo Conte.

I primi lavori del cantautore sono in inglese e passano inosservati, fino al 1972 quando firma un nuovo contratto con la RCA Italiana e pubblica un disco in italiano con chiare influenze rock progressive, dal titolo Mu. L'anno dopo esce Poesia, il primo album di genere pop, lo stile con cui l'artista si farà conoscere dal grande pubblico.

Riccardo Cocciante raggiunge il suo primo vero grande successo con l'album Anima, pubblicato nel 1974. In particolare, la canzone Bella Senz'Anima, diventata un brano cult della musica italiana, lo rende noto al pubblico. L'album è arrangiato da Ennio Morricone.

L'artista ottiene la fama internazionale grazie all'album Concerto per Margherita, uscito nel 1976, che contiene la canzone Margherita, che scala le classifiche non solo in Italia ma anche in Spagna, in Francia, in Olanda e in Sudamerica.

Negli anni Ottanta Cocciante collabora con il paroliere Mogol, che scrive per lui molti testi. Nel 1980 pubblica il celebre album Cervo a primavera.

Dopo una pausa di quattro anni, nel 1991 Riccardo Cocciante partecipa alla 41esima edizione del Festival di Sanremo e vince con il brano di successo Se stiamo insieme.

Alla fine degli anni Novanta l'artista comincia a dedicarsi al teatro, debuttando a Parigi nel 1998 con la sua versione di Notre-Dame de Paris di Victor Hugo. Cocciante si occupa anche di scrivere le musiche dello spettacolo. È un grande successo e arriva anche in Italia per la prima volta nel 2002.

Sempre per il teatro, nel 2002 Cocciante porta in scena un adattamento de Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry e nel 2007 porta in scena la sua versione di Giulietta e Romeo di Shakespeare.

L'ultimo album di Riccardo Cocciante, intitolato Songs e con canzoni in quattro lingue diverse, è uscito nel 2005.

Nel 2013, il cantautore partecipa come giudice a The Voice of Italy su Rai 2 insieme a Piero Pelù, Noemi e Raffaella Carrà. L'anno dopo, però, non viene riconfermato tra i giudici del programma.

Nel 2024, duetta con Irama sul palco dell'Ariston durante la serata cover del Festival di Sanremo

La discografia di Riccardo Cocciante: le sue canzoni più famose

La discografia di Riccardo Cocciante è molto ricca. Infatti, nella sua carriera ha pubblicato diversi album in studio. In ordine cronologico, ecco quali sono:

• 1972, Mu

• 1973, Poesia

• 1974, Anima

• 1975, L'alba

• 1976, Concerto per Margherita

• 1978, Riccardo Cocciante

• 1979, ...E io canto

• 1980, Cervo a primavera

• 1982, Cocciante

• 1983, Sincerità

• 1985, Il mare dei papaveri

• 1987, La grande avventura

• 1991, Cocciante

• 1993, Eventi e mutamenti

• 1994, Un uomo felice

• 1997, Innamorato

• 1998, Christmas in Vienna V (con Placido Domingo, Sarah Brightman e Helmut Lotti)

• 2005, Songs

Durante la sua lunga carriera, Cocciante ha pubblicato moltissimi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra le canzoni più famose del cantautore, ricordiamo:

• Bella Senz'Anima (1974)

• Quando finisce un amore (1974)

• A mano a mano (1978)

• Io canto (1979)

• Cervo a primavera (1980)

• Celeste nostalgia (1982)

• Se stiamo insieme (1991)

La vita privata di Riccardo Cocciante: chi sono e cosa fanno sua moglie e suo figlio

Nel 1983, Riccardo Cocciante ha sposato Catherine Boutet. I due si sono conosciuti a Parigi, la città di cui Catherine è originaria. La moglie del cantautore era una produttrice discografica e oggi è in pensione. Dall'inizio degli anni Ottanta si occupa della carriera del marito.

A settembre 1990, i due hanno avuto un figlio, David Cocciante. David non ha seguito le orme del padre, scegliendo una carriera molto diversa: il figlio di Riccardo Cocciante, infatti, fa il graphic designer.