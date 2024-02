Chi è Riccardo De Rinaldis: vita privata e curiosità sull'attore

Attore emergente, Riccardo De Rinaldis è riuscito a conquistare il grande pubblico con Vivere non è un gioco da ragazzi. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Riccardo De Rinaldis: tutto sull'attore emergente

Classe 1999, Riccardo De Rinaldis è nato il 31 marzo a Pavia, sotto il segno zodiacale dell'Ariete. Ha frequentato il Liceo Scientifico Olivelli della sua città, ma fin da bambino sua madre lo ha stimolato a farsi una carriera nel mondo dello spettacolo. Era il genitore, infatti, ad accompagnarlo ai provini per gli spot pubblicitari. Ed è stato proprio in una di queste occasioni che Riccardo è stato notato da un agente.

Il debutto è arrivato nel 2018, quando De Rinaldis è stato scelto per il cast di Non mentire, miniserie in onda su Canale 5 con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. In questa produzione, Riccardo ha vestito i panni di Luca Molinari. Grazie a questo primo ruolo importante, nel 2020 ha presto parte ad un'altra serie di successo Doc Nelle tue mani. Qui ha prestato il volto al dottor Riccardo Bonvegna quindicenne. Il medico, invece, è interpretato dal bravissimo Pierpaolo Spollon.

Sempre nel 2020, l'attore ha preso parte alla dodicesima stagione di Don Matteo, dove ha ottenuto il ruolo di Rik Anastasi, e poco dopo è stato visto all'opera nella miniserie di Canale 5 Fratelli Caputo. Il 2021 è stata la volta di Luce dei tuoi occhi, accanto ad Anna Valle e Giuseppe Zeno, il 2022 di Vivere non è un gioco da ragazzi e il 2023 di Headshot. Nel 2024, è entrato nel cast della miniserie Rai Mameli - il ragazzo che sognò l'Italia. Oltre alla recitazione, De Rinaldis è appassionato di canto, tanto che ha preso parte ad uno spot di X Factor.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

La vita privata di Riccardo De Rinaldis: chi è la fidanzata?

Riccardo De Rinaldis è stato fidanzato con Jenny De Nucci, ex partecipante del docureality Il Collegio, nonché influencer e attrice. I due si sono conosciuti sul set di Don Matteo 12 ed è scattata la scintilla. Sono usciti allo scoperto nel 2019 e sono stati una coppia fino al 2020, quando hanno annunciato la rottura. Da questo momento in poi, l'attore ha deciso di mantenere il massimo riservo sulla sua vita privata. Non sappiamo se attualmente sia single o impegnato.

Riccardo De Rinaldis: i film in cui ha recitato

Al momento, Riccardo De Rinaldis ha recitato nel film Headshot, uscito nel 2021 con la regia di Niko Maggi. Gli altri titoli che lo hanno visto davanti alla macchina da presa sono serie tv, fiction e miniserie.

Riccardo De Rinaldis: chi sono i genitori?

Non conosciamo il nome dei genitori di Riccardo De Rinaldis, né tantomeno la loro professione.

Riccardo De Rinaldis: chi è la madre?

La madre di Riccardo è la donna che, ancora bambino, l'ha spinto a tentare la carriera da attore. All'epoca, lui sognava di diventare astronauta, ma appena si è trovato davanti alla macchina da presa davanti se n'è innamorato. Non conosciamo l'identità del genitore.