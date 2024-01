Da "Mamma Maria" a "Che sarà": ecco tutti i successi e le curiosità dei Ricchi e Poveri

I Ricchi e Poveri sono un'icona della musica italiana che ha conquistato il cuore di fan in tutto il mondo con i loro indimenticabili successi. Formatosi nel 1968, il gruppo è composto da Angela Brambati (la "brunetta") e Angelo Sotgiu. Originariamente il complesso musicale includeva quattro componenti: vi facevano parte anche Marina Occhiena e Franco Gatti, deceduto il 18 ottobre 2022. La loro carriera ha attraversato decenni, regalando al pubblico una serie di hit che sono diventate intramontabili nel panorama musicale. Quindi, chi sono i Ricchi e Poveri e quali le curiosità che li riguardano da vicino?

Una carriera musicale di grandi successi: ecco chi sono i Ricchi e Poveri

Il gruppo ha origini liguri: tutti i componenti sono genovesi, tranne Angelo Sotgiu, nato in provincia di Sassari e trasferitosi con la famiglia nel capoluogo ligure all’età di sedici mesi.

I Ricchi e Poveri nascono nel 1968, inizialmente adottando il nome di "Fama Medium". Da subito il quartetto si è fatto notare nella scena pop italiana per lo stile vocale particolare dei componenti e per gli intrecci armonici resi possibili grazie alle differenti vocalità.

I Ricchi e Poveri hanno rivoluzionato il pop italiano, prendendo anche spunto da alcuni grandi artisti d’Oltreoceano. Tra gli anni Settanta e Ottanta, sono saliti in vetta alle classifiche italiane e internazionali grazie ad alcuni singoli.

Tra questi, si ricordano sicuramente: Sarà perché ti amo, Che sarà, Come vorrei, Mamma Maria e Voulez vous danser.

Dal quartetto si è allontanata Marina Occhiena, che ha lasciato il gruppo in seguito ad alcuni dissapori con i colleghi. La cantante però si è riunita alla band nel 2020, in occasione della reunion sul palco dell'Ariston, durante la settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Franco Gatti, invece, si è spento a Genova nel 2022. Da tempo era lontano dal gruppo: lo aveva abbandonato dopo la morte del figlio e si era riavvicinato solo in occasione della partecipazione come ospite a Sanremo.

Una nuova avventura per i Ricchi e Poveri

I Ricchi e Poveri partecipano a Sanremo per la prima volta nel 1970 in coppia con Nicola di Bari, aggiudicandosi il secondo posto con il brano La prima cosa bella.

Tornano di nuovo al Festival nel 1971 con un altro pezzo molto apprezzato, Che sarà, piazzandosi nuovamente al secondo posto in abbinamento con José Feliciano.

Nel 1972 tornano per la terza volta sul palco dell’Ariston e cantano Un diadema di ciliegie, che però non ottiene il successo sperato. L'anno successivo decidono di ritentare: partecipano al Festival con il brano Dolce frutto, che gli permette di accedere al quarto posto.

Pochi anni dopo, sull'onda del successo, vengono scelti per rappresentare l'Italia all'Eurofestival nel 1978 con il brano Questo amore. È l'occasione per il gruppo di portare la propria musica e il proprio successo anche al di fuori dell'Italia.

Negli anni Ottanta, nonostante la defezione di Marina, il gruppo decide di partecipare nuovamente al Festival. Si presentano a Sanremo con il grande successo Sarà perché ti amo, che si classifica al quinto posto. Nonostante la canzone si sia aggiudicata la vittoria, rimane uno dei maggiori successi della band genovese.

Si riconfermano come uno dei gruppi di maggior successo nel 1985, quando a Sanremo presentano un altro dei loro grandissimi successi, Se m’innamoro, che li porta alla vittoria.

Dopo essersi sciolti, nel 2020 sono stati annunciati come ospiti d’onore del primo Festival di Sanremo condotto da Amadeus, per una reunion davvero molto attesa dai loro fan storici. Le loro avventure non sono ancora finite e il 2024 è pronto a regalare nuove sorprese alla band. Amadeus, infatti, ha confermato il loro ritorno sul palco dell'Ariston tra i Big in gara nell'edizione del 2024.

5 curiosità sui Ricchi e Poveri

