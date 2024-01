Ragnatele in casa? Con questi 7 rimedi naturali potrai dire addio per sempre ai ragni

Contro le ragnatele in casa, esistono diversi rimedi naturali molto efficaci. Ecco quelli perfetti per allontanare i ragni dalla tua abitazione.

Si sente spesso dire che le ragnatele in casa siano di buon auspicio. In alcune culture, la presenza di ragni è collegata alla fortuna ed ai soldi. Per questa ragione, anche nel nostro Paese questo genere di credenze è molto diffusa. Eppure, nella maggior parte dei casi, i ragni rappresentano degli ospiti indesiderati che creano tane nella nostra abitazione. E, inevitabilmente, formano ragnatele in ogni angolo della casa, anche in quelli più impensabili.

Quello delle ragnatele in casa è un problema sentito da molti, e non si tratta solo di un inconveniente fastidioso e di poco conto. L’aracnofobia, ossia il terrore dei ragni, è una paura molto diffusa. In questi casi, tane di ragno e ragnatele in giro per casa possono minare la salute dei suoi abitanti.

Come liberarci, dunque, di questo fastidioso problema? E quali sono i rimedi per le ragnatele in casa? Scopriamoli insieme.

Come rimuovere le ragnatele

Si tratta dello strumento che il ragno utilizza per nutrirsi: la ragnatela è infatti la tela formata dai ragni per intrappolare mosche o altri piccoli insetti che verranno poi mangiate dal ragno.

Per questo, è possibile trovarle in ogni angolo della casa, ma anche in luoghi più nascosti e impensabili. Per eliminare le ragnatele in casa, comunque, il primo step è proprio scovarle. Generalmente si trovano negli angoli nascosti della casa che non si puliscono mai.

I primi posti in cui andarle a cercare sono decisamente gli angoli, sia in alto che in basso a livello del muro. Anche eventuali crepe o zone parzialmente nascoste, come le fessure tra mobili e pareti, rappresentano dei luoghi ideali.

Altri luoghi dove i ragni spesso creano le proprie ragnatele sono i lampadari.

In generale, poi, dietro tende e zone della casa poco usate possono nascondersi delle ragnatele.

Quali sono i rimedi più efficaci contro le ragnatele

Una volta scovate le ragnatele in casa, è possibile attuare tutta una serie di rimedi per eliminarle totalmente. Il più utilizzato per la rimozione è il cosiddetto ragnatore.

Si tratta di un attrezzo creato proprio per la rimozione delle ragnatele: sembra quasi una scopa, ma è molto di più. Infatti, la sua forma a triangolo, oltre al bastone che si può allungare all’occorrenza, permettono di raggiungere angoli e zone molto alte.

Tuttavia, anche un’aspirapolvere tradizionale può essere utilizzata con il medesimo scopo. Questo dispositivo ha anche un secondo vantaggio: oltre a rimuovere la ragnatela, è in grado di aspirare eventuali uova di ragno. Altra alternativa è rappresentata da spazzole, panni in microfibra o scope con panno di stoffa.

In ogni caso, il ragnatore, rispetto a tutte le alternative fino ad ora menzionate, ha un enorme vantaggio. Essendo creato per rimuovere le ragnatele in casa, basterà un solo e rapido passaggio per eliminare questo fastidioso inconveniente.

Una volta rimossa la ragnatela, il nostro lavoro non è però finito. È opportuno pulire la zona, e la sola acqua non è sufficiente. È consigliabile ricorrere a candeggina diluita con acqua. In alternativa, anche pulire la superficie con sapone di Marsiglia è un ottimo rimedio.

I 7 rimedi per prevenirne la formazione

Una volta eliminate le odiosissime ragnatele in casa, quali sono i 7 rimedi da utilizzare per poterne prevenire la formazione?

Le sostanze sgradite ai ragni, in grado dunque di evitare la tessitura di ragnatele e la permanenza in casa di questi insetti, sono molte.

I ragni detestano l’aceto: per allontanarli, basta preparare una soluzione casalinga di aceto e acqua e nebulizzarla vicino a porte e finestre. In questo modo, questi insetti non entreranno dall’esterno.

Altre sostanze sgradite sono la menta, l’eucalipto, il limone, il timo, la lavanda, la citronella.

I ragni vengono infatti allontanati dagli odori forti, a loro sgraditi. Al posto della soluzione di acqua e aceto, dunque, è possibile utilizzare degli oli essenziali, da diffondere davanti a porte e finestre.

Ovviamente, a questi rimedi deve affiancarsi una pulizia regolare di pavimenti e superfici, per allontanare gli ospiti indesiderati dalle nostre abitazioni.

