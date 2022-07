Da non confondere con un'altra pellicola più recente sua omonima, Riscatto d'amore racconta di come proprio questo sentimento possa sbocciare anche dalle situazioni più improbabili. Ecco dove vederlo in streaming e alcune curiosità sul film.

Riscatto d'amore è una commedia americana tra il romantico e il divertente uscita nel 2009 per la regia di Anne Fletcher con Sandra Bullock e Ryan Reynolds nel cast. Di cosa parla la trama? Ve la raccontiamo in questo articolo insieme a tante altre curiosità attorno al film.

Riscatto d'amore, la trama e dove vedere il film in streaming

La trama di Riscatto d'amore racconta la storia di Margaret Tate, donna ai vertici di una compagnia nel campo dell'editoria. Canadese trapiantata a New York, rischia il rimpatrio a causa della Visa scaduta.

Per cercare di aggirare il problema e rimanere stabilmente nella Grande Mela, Margaret sfrutta un cavillo della politica dell'immigrazione americana e dichiara di essere fidanzata e prossima al matrimonio con Andrew Paxton, americano e suo assistente che in realtà però la detesta.

Quando Andrew lo viene a scoprire da Margaret accetta di stare al gioco ed aiutarla solo ad una condizione: avrebbe dovuto promuoverlo. Scoccherà l'amore? Per scoprire come finisce il film potete guardarlo in streaming e in alta definizione su Prime Video, AppleTv e Tim Vision.

Riscatto d'amore è disponibile anche su Google Play Film e su YouTube a 2,99 euro. Non è invece disponibile su Netflix. Ma nel vastissimo catalogo multimediale di questa piattaforma del genio dello streaming si possono trovare tanti altri film con i due attori protagonisti.

Il cast stellare

Come abbiamo già detto, protagonista assoluta di Riscatto d'amore è la coppia hollywoodiana formata da Sandra Bullock e Ryan Reynolds che interpretano rispettivamente Margaret Tate ed Andrew Paxton. Entrambi gli attori hanno dato più volte prova di dare il meglio di sé stessi in ruoli sia comici che romantici.

Insieme a loro Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Betty White e Denis O'Hare. A completare il cast ci sono anche Oscar Nunez, Aasif Mandvi, Michael Mosley, Maureen Keller, Dale Place, Mini Anden, Alicia Hunt e Jerrell Lee Wesley.

Tutte le curiosità attorno alla pellicola

Prima di affidare il ruolo a Sandra Bullock, la produzione aveva pensato a Julia Roberts che ha rifiutato uscendo poi al cinema lo stesso anno con Duplicity, insieme a Clive Owen. Non è un caso poi che come ambientazione della trama sia stata scelta proprio New York conosciuta proprio come capitale dell'editoria americana e sede ti tantissime celebri testate giornalistiche, una su tutte quella del New York Times.

Questo Riscatto d'amore si può facilmente confondere con un altro ben più recente il cui titolo originale è Redeeming love, film del 2022 per la regia di D. J. Caruso, tratto dal libro omonimo scritto da Francine Rivers.

Qui invece la storia ci porta indietro nel tempo fino al 1850, nell'era del fenomeno della "corsa all'oro", un periodo in cui si verificò una significativa migrazione in tutte quelle aree caratterizzate da una massiccia presenza di oro e metalli preziosi da estrarre e vendere. La protagonista è Angel, una ragazza venduta da bambina come prostituta, che si innamora del giovane Michael Hosea.