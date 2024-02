Cos'è successo alla ristoratrice di Mantova protagonista di "4 Ristoranti"?

Dovrebbe essere una bella vetrina per far conoscere la propria attività e magari conquistare qualche nuovo cliente. Se hai in mente qualche viaggio tra le bellezze della nostra penisola, seguire i consigli di Alessandro Borghese e dei suoi "4 Ristoranti" ti aiuta a trovare le location migliori, assaggiare piatti tipici e deliziare il palato con ingredienti di qualità. D'altronde si sa che un viaggio - per goderselo a pieno - non può trascurare neppure l'enogastronomia del posto. Talvolta, tuttavia, non mancano i problemi... È il caso di Ekla Vasconi, titolare del locale "Il Rigoletto" e protagonista di un episodio di "4 Ristoranti". La ristoratrice di Mantova è stata travolta dalle critiche e da recensioni negative, finita nel mirino degli haters sui social e sommersa dagli insulti: ecco cosa è successo.

1. Ristoratrice di Mantova travolta dagli insulti: cosa è successo? 2. Come vengono scelti i ristoranti di 4 Ristoranti? 3. Quali sono i ristoranti di Alessandro Borghese?

Ristoratrice di Mantova travolta dagli insulti: cosa è successo?

Ekla, una delle 4 protagoniste del tour di Borghese tra i ristoranti di Mantova, è finita al centro delle polemiche. Ma per quale motivo?

Nel corso del viaggio tra i quattro locali dell'incantevole Mantova che si sono sfidati "a colpi di pranzo e cena", la ristoratrice finita al centro della cronaca ha assegnato ai colleghi voti estremamente bassi. Sul taccuino, dopo aver mangiato nei ristoranti dei suoi colleghi, ha appuntamento voti tra 0 e 2, per le categorie menù, servizio, location, conto e piatto special. Non sono mancati da parte sua neppure critiche e commenti di disapprovazione. I fan del programma, però, sanno bene che non si tratta di certo di una novità. Insomma, ovunque ci si trovi non mancano voti troppo bassi né giudizi negativi, fino alle accuse di strategia che vengono rimbalzate da un concorrente all'altro.

Tuttavia, la mossa della ristoratrice pare non sia minimamente passata inosservata al pubblico. In molti hanno considerato ingiustificata ed eccessiva la severità con cui Ekla si è espressa nei confronti degli avversari (senza dimenticare che si tratta solo di un gioco). In breve, è scoppiata la polemica e l'odio sui social ha iniziato a farsi sentire. La reazione del web è stata eccessiva...

Ebbene sì, perché sui social si leggono commenti come: "È stata arrogante, supponente, altezzosa. Le espressioni facciali poi veramente odiose. Un po' di umiltà e rispetto non guasta".

Ma ci sono anche critiche più dure: "Rispetto per i colleghi. Questa ristoratrice si è comportata malissimo, chi credeva di essere? Non andrei mai a mangiare nel suo locale", scrive un utente. E ancora: "La naturale conseguenza per come si è comportata in tv. Ha raccolto ciò che ha seminato, attaccando gli altri con maleducazione e cattiveria".

Non solo: TripAdvisor, la celebre piattaforma di recensioni online, ha dovuto bloccare i commenti riservati a "Il Rigoletto", in quanto la pagina del ristornate era stata presa d'assalto da giudizi negativi.

La stessa ristoratrice ha commentato l'accaduto, descrivendo la situazione delicata che sta affrontando all'indomani della messa in onda della puntata di "4 Ristoranti". Dopo aver ricevuto una valanga di recensioni negative, critiche e insulti, ha dichiarato alla Gazzetta di Mantova:

Non dormo più, ho la testa piena di pensieri. Tutto questo odio mi fa molto male. Ho chiuso tutti i profili online, hanno scritto anche sotto la foto di mio figlio. Gli attacchi sono arrivati da chi non mi conosce, anche telefonate anonime e mail al mio indirizzo personale.

I giudizi espressi da Ekla dopo aver mangiato nei locali dei suoi avversari sono stati rigidi e severi. Lei si difende e all'Adnkronos precisa:

Sono una persona molto sincera. Mi sono fatta prendere la mano. Anche in puntata ho espresso le mie opinioni senza filtri e sono risultata cattiva. Potevo dire le cose in maniera più soft, sì, ma non ho offeso nessuno. E quello che si vede è solo una piccola parte di ore di girato.

Ai Microfoni di Mantovauno, inoltre, ha sottolineato:

Io sono molto severa, con me stessa e con gli altri. Ma non sono la persona che si è vista durante le riprese. Mi sarei data 0 pure io, in certi frangenti: quando ho sbagliato a portare le posate al tavolo di Alessandro Borghese, per esempio.

Ekla non sembra perdersi d'animo e fa sapere:

Il programma lo rifarei comunque. Forse, affrontandolo con uno spirito più giocoso e sarcastico, meno serio e astioso.

In risposta ai leoni da tastiera dice:

Criticano tanto e puntano il dito, ma i loro commenti non sono certo da meno rispetto al comportamento che ho tenuto nel programma.

E c'è già chi teme possa accadere qualcosa di simile a quanto successo alla collega Giovanna Pedretti, la titolare del ristorante di Lodi che aveva difeso disabili e gay ma che era poi stata trovata senza vita. Da subito, la pista del suicidio si è rivelata l'ipotesi più accreditata, forse a causa di alcune insinuazioni spuntate sul web.

Il sostegno dei colleghi

A mostrare la propria vicinanza nei confronti della ristoratrice di Mantova finita al centro delle polemiche sono stati i suoi stessi colleghi.

Giuseppe Maddalena di Materia prima, Sciko Saccani di Giallo Zucca e Leonardo Cuzzi di Osteria al Gallo, gli altri 3 concorrenti della puntata ambientata a Mantova, hanno lanciato un appello ed espresso il loro sostegno nei riguardi di Ekla. "Non c'è astio tra noi, state esagerando", dichiarano gli altri ristoratori.

Come vengono scelti i ristoranti di 4 Ristoranti?

Per provare a partecipare a "4 Ristoranti" si comincia mandando una candidatura.

In particolare, è necessario inviare un'email all’indirizzo ufficiale del programma. Nella candidatura devi inserire:

• i tuoi dati personali

• una breve descrizione di te e del tuo ristorante (cercando di essere creativo e accattivante, valorizzando la qualità e le unicità che vi caratterizzano)

• le specialità culinarie proposte (nonché i tuoi cavalli di battaglia)

A valutare le candidature ci pensano redazione e autore. A seconda del singolo episodio, della tipologia di ristorazione che vuole presentare e della città in cui si svolgono le riprese, verranno presi in considerazione dei ristoranti e non altri.

Alcuni requisiti, inoltre, si rivelano più incisivi e determinanti in vista della scelta finale. Quindi, se volessi passare la selezione e partecipare all'amatissimo programma capitanato da Alessandro Borghese, devi puntare su:

• qualità della materia prima

• innovazione dei piatti proposti

• la professionalità e l'intraprendenza dello staff

• la location e l'ubicazione del locale

• l'igiene e la cura dell’ambiente

Se poi online sono disponibili una serie di recensioni positive, anch'esse probabilmente possono rivelarsi un punto a tuo favore.

Quali sono i ristoranti di Alessandro Borghese?

Desideri trascorrere una serata originale e deliziare il tuo palato con piatti sopraffini? Allora prova il ristorante di Alessandro Borghese.

Il locale del celebre chef e conduttore si chiama "Alessandro Borghese - il lusso della semplicità" e puoi optare per quello di Milano oppure per quello di Venezia.