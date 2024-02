Chi è Rita Rusica: età, nazionalità, carriera, vita privata, fidanzato

Chi è Rita Rusic? Alle nuove generazioni questo nome non dirà molto, ma è stata una delle persone più popolari nel mondo dello spettacolo tra gli anni '80 e gli anni '90. L'attrice e produttrice è ricordata anche per essere stata la moglie di Vittorio Cecchi Gori.

Chi è Rita Rusica: età, nazionalità e carriera

Rita Rusic è nata a Parenzo, in Croazia, quando era ancora Jugoslavia, il 16 maggio 1960. Attualmente ha 63 anni. Si è trasferita in Italia quando era ancora molto piccola ed è riuscita a diventare cittadina italiana. Per la maggior parte del tempo ha vissuto tra Milano e Busto Arsizio e ha studiato prima presso la scuola Cesare Correnti di Milano come odontotecnico, poi si è iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano senza però conseguire il titolo.

Il suo esordio risale agli anni '80, per la precisione al 1981, quando ha recitato nel film Asso, di Adriano Celentano, e l'anno dopo nel film Attila flagello di Dio, insieme a Diego Abatantuono. Oltre alla carriera da attrice, Rita Rusic, aveva iniziato anche una carriera da cantante.

A partire dagli anni '90, però, Rita Rusic ha interrotto la sua carriera da attrice e cantante per intraprendere una nuova strada: la carriera da produttrice cinematografica. In quel campo ha avuto un grande maestro: l'ex marito Vittorio Cecchi Gori.

Rusic ha infatti lavorato con il cognome dell'ex marito ed è diventata sua socia. Insieme hanno prodotto film molto famosi sia in Italia che all'estero. Tra questi si ricordano sicuramente: La vita è bella (1997), che ha anche vinto tre premi Oscar, e Il ciclone (1996), diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni.

Dopo il divorzio da Cecchi Gori ha avviato la sua casa di produzione cinematografica: The Rita Rusić Company, che ha prodotto film molto popolari come: Scusa ma ti chiamo amore (2008), Scusa ma ti voglio sposare (2010) e Baciato dalla fortuna (2011).

La vita privata di Rita Rusic: dal matrimonio con Cecchi Gori all'attuale fidanzato

Come abbiamo già accennato, Rita Rusic è stata prima fidanzata, durante gli anni '80, e poi sposata con Vittorio Cecchi Gori. I due sono convolati a nozze nel 1983 ed oltre ad essere moglie e marito sono stati anche colleghi. Il loro matrimonio è durato 17 anni ed è terminato nel 2000. Dalla loro unione sono nati due figli: Vittoria Cecchi Gori e Mario Cecchi Gori.

Dopo il divorzio ha frequentato l'imprenditore Canio Mazzaro, con cui è stata insieme fino al 2011.

Oggi Rita Rusic è impegnata con l'imprenditore e modello Cristiano Di Luzio che è più giovane di lei di circa 30 anni. La coppia vive a Roma anche se per motivi di lavoro sono spesso in giro per l'Italia e all'estero.

