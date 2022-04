Gli appassionati e le appassionate di beauty sono tutti avvisati: un noto e amatissimo brand di cosmesi dopo aver toccato le città più famose al mondo è finalmente sbarcato anche in Italia ed è pronto ad espandersi sempre di più sul nostro territorio. Di chi stiamo parlando? Di Rituals!

Il marchio olandese dedicato appunto al mondo beauty nato ad Amsterdam nel 2000 da un'idea di Raymond Cloosterman. Ecco allora tutte le informazioni che abbiamo su dove possiamo trovarlo, il pensiero del CEO del brand riguardo a questa nuova apertura e tanto altro sui suoi prodotti!

Rituals apre il suo primo negozio a Milano

Dopo aver conquistato grandi metropli tra cui le città di Londra, Parigi, Hong Kong e New York Rituals arriva finalmente anche in Italia! Precisamente lo si potrà trovare, almeno per il momento, solo al centro commerciale Carosello di Carugate, in provincia di Milano dove è stato infatti inaugurato il primo store del beauty brand. Ma questo appunto, sembra essere solo un primo passo, una prima apertura a cui pare ne seguiranno tante altre lungo tutto il nostro Bel Paese.

Secondo le parole dello stesso Raymond Cloosterman l'Italia e il suo mercato hanno un gran potenziale per il futuro del suo brand. Il nostro paese infatti è noto davvero in tutto il mondo per il gusto, la ricercatezza e la cura del bello e del lusso, aspetti su cui lo stesso Rituals fonda sin dalla nascita la sua intera visione che rispecchia ovviamente quella del suo creatore e di conseguenza del suo target di riferimento.

Ma in cosa consiste il brand più nello specifico? E soprattutto, qual è la politica sui suoi prodotti? Possiamo iniziare col dire che le sostenitrici della bellezza green possono stare tranquille, a quanto pare anche questo brand intende rispettare quanto più possibile il nostro pianeta e ovviamente chi lo abita.

Rituals, cos'è e il suo impegno per l'ambiente

Come dicevamo, Rituals è un brand olandese dedicato non solo alla cosmesi e quindi alla cura della persona, ma anche alla cura della casa. I suoi prodotti sono caratterizzati da fragranze ricercatissime, così come ricercati e di design sono i packaging in cui vengono presentati al pubblico. In ultimo ma non certo per importanza, sulla stessa linea seguita ormai da qualche anno dalla maggior parte dei brand dedicati alla cura e alla bellezza della persona, anche Rituals abbraccia la causa ambientale.

I suoi ingredienti infatti sono per la maggior parte di origine naturale (al 90%, come è indicato nei loro INCI) e sono anche dermatologicamente testati. Ma non finisce qui! Come dicevamo Rituals si impegna anche ad impattare il meno possibile sull'ambiente e proprio i packaging di cui parlavamo poco sopra sono ricaricabili (ciò vuol dire che il packaging si può comprare una volta sola), riciclabili e in alcuni casi anche realizzati con materiale riciclato. Grazie a queste caratteristiche Rituals è riuscito anche ad ottenere la certificazione B Corp, che ne attesta l'impegno sociale, societario e ambientale come impresa. Non male vero?