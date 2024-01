Rivelazione Ray-Ban: lo splendore di occhiali senza tempo

Quando la Bausch & Lomb creò negli anni ’30 i Ray-Ban, occhiali nati per proteggere gli occhi dei piloti dell’aviazione statunitense, nessuno immaginava che nel corso dei decenni sarebbero diventati una vera e propria icona di stile.

Quando la Bausch & Lomb creò negli anni ’30 i Ray-Ban, occhiali nati per proteggere gli occhi dei piloti dell’aviazione militare statunitense, nessuno immaginava che nel corso dei decenni sarebbero diventati una vera e propria icona di stile.

Conquistando i soldati, la polizia e successivamente anche le star del mondo sportivo, i primi modelli Ray-Ban fecero breccia nell’alta moda in poco tempo, tanto da comparire sui grandi schermi hollywoodiani e successivamente diffondersi tra le strade delle metropoli americane.

Ma cosa rende questi occhiali così amati? Scopriamolo insieme!

Quando nasce il fenomeno Ray-Ban?

È il 1937 quando il neo-fondato marchio Ray-Ban fa uscire il suo primo modello: Aviator, i famosi occhiali le cui lenti a forma di goccia conquistano fin da subito il mondo.

Sono proprio questi gli occhiali che segnano il successo del brand, conosciuto ancora oggi da montature dal design semplice ma distintivo ed inimitabile, il cui fascino resiste a qualsiasi trend. A dimostrarlo è come nel corso del tempo proprio quest’ultime abbiano mantenuto le medesime linee rimanendo pressoché invariate.

E’ stato invece l’utilizzo di materiali innovativi a portare gli occhiali Ray-Ban a non essere più solo funzionali ma anche “alla moda” affermandosi come accessorio must-have.

La nuova impronta fashion acquisita dal marchio lo porta, negli anni ’60, a realizzare molteplici differenti modelli che riflettessero lo spirito vivace e stravagante dell’epoca seguendo questa tendenza fino ai giorni d’oggi!

I prodotti Ray-Ban dunque spaziano da modelli iconici e senza tempo, ancora oggi amati da milioni di persone in tutto il mondo, ad occhiali che racchiudono l’essenza di epoche passate. Alcuni esempi? Dai gemelli più “raffinati” degli Aviator, Shooter, ai più bold Wayfarer.

Sono proprio questi, insieme al modello dallo stile vintage Clumbaster, a registrare il più grande volume di acquisti tra tutte le creazioni del brand!

Il successo degli occhiali Ray-Ban

Ad aver reso famose le creazioni del marchio non sono state solo intelligenti campagne di marketing o collaborazioni con le grandi star del passato, ma anche la loro associazione ad uno stile di vita caratterizzato da un’intraprendenza “elegante” per esprimere il proprio ego senza paura.

Questo, unito alla qualità e allo stile versatile ma sempre alla moda degli occhiali, ne ha causato l’ascesa nel mercato.

Ad oggi, il marchio propone un’ampia varietà di modelli: da quelli più contemporanei in linea con le ultime tendenze, a quelli più retrò che strizzano l’occhio ai primi occhiali prodotti. Inoltre, la crescita del brand è stata rafforzata anche dall’espansione della sua attività verso la produzione di occhiali da vista che – insieme ai tradizionali – possono essere completamente personalizzati!

Dove acquistare degli occhiali Ray-Ban?

Oltre che dal negozio online del brand, i prodotti originali Ray-Ban possono essere ordinati da e-commerce ufficiali e autorizzati come MODIVO – piattaforma online per acquistare abbigliamento, calzature, accessori o borse in totale sicurezza.

Nella sezione dedicata al marchio Ray-Ban è possibile trovare il paio più adatto per proteggersi dal sole con stile! Nello specifico, sono disponibili gli evergreen Aviator o Wayfarer in molteplici colori così come modelli più attuali da sfoggiare con outfit dallo stile street-wear.

Personalizza la tua ricerca tramite i filtri e trova in pochi secondi il modello perfetto per te!