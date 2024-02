Chi è Roberta Capua? Tutto sulla conduttrice televisiva ed ex Miss Italia

Tra i volti noti della televisione italiana, c’è sicuramente anche lei, Roberta Capua, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, che nel 1986 ha ottenuto il titolo di Miss Italia.

Dopo una carriera da modella ed indossatrice, Roberta Capua ha poi intrapreso la carriera televisiva, raggiungendo così la notorietà sui piccoli schermi con i programmi televisivi della Rai, In Famiglia e Unomattina.

Cosa sappiamo di Roberta Capua? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata, gli esordi, i programmi televisivi e tutta la sua carriera.

Roberta Capua: la vita privata

L’ex Miss Italia 1986, Roberta Capua è nata a Napoli, il 5 dicembre del 1968. Dopo aver conseguito il diploma classico, la Capua decide di debuttare nel mondo dello spettacolo iscrivendosi al concorso di bellezza Miss Italia, titolo che era stato già vinto da sua madre, Marina Rossa, nell’anno 1959.

Non si hanno molte notizie in merito alla vita privata e sentimentale di Roberta Capua. Tuttavia, pare che la conduttrice italiana sia stata legata al campione di nuoto Massimiliano Rosolino, durante gli anni del 2003.

Dopo la fine della loro relazione, Capua sposa il direttore artistico di Mediaset, Giorgio Restelli, terminata pochi anni dopo.

La conduttrice televisiva ritrova poi la serenità accanto a Stefano Sassoli, imprenditori bolognese, con cui si sposa in una delle sale di Palazzo d’Accursio. Nel 2008 nasce il loro primo figlio, Leonardo.

Proprio per la nascita del figlio, Capua decide di prendersi qualche anno di pausa dal mondo televisivo, così da potersi dedicare completamente al bambino.

Recentemente Roberta Capua è stata ospite al programma Storie di donne al bivio condotto da Monica Setta, in onda su Rai 2.

Durante l’intervista, la conduttrice ha raccontato:

Mi sono separata consensualmente nel novembre scorso dopo un anno orribile in cui ho perso entrambi i genitori. Mi lascio alle spalle un vissuto doloroso e adesso penso al futuro solo accanto a mio figlio Leonardo.

In merito alla sua separazione dal marito, Roberta Capua racconta:

Ho cercato di tenere duro per il suo bene salvando l'unità della mia famiglia, ma non è stato possibile. Stefano, il mio ex marito, resta l'amore più grande della mia vita. Mi ha dato la gioia di diventare madre nonostante i medici mi avessero detto che ero sterile. Sognavo di invecchiare con lui, è stato impossibile. Ora non penso più all'amore, vivo unicamente per vedere felice Leonardo.

Gli esordi di Roberta Capua

L’anno successivo a quello della sua incoronazione, Roberta Capua partecipa poi al concorso internazionale Miss Universo, ottenendo così il secondo posto.

La partecipazione al concorso di bellezza Miss Italia rappresenta per Roberta Capua un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera.

Infatti, soltanto pochi giorno dopo l’incoronazione e la sua elezione come Miss Italia 1986, la Capua viene scelta per affiancare Claudio Cecchetto per la manifestazione musicale Vota la voce.

Durante gli anni successivi all’elezione come Miss Italia, Roberta Capua intraprende la carriera da indossatrice e fotomodella.

Il ritorno sugli schermi della TV di Roberta Capua avviene nel 1995, quando conduce in seconda serata la rubrica TG Cinema su Rete 4, e successivamente nell’estate del 1995, nel ruolo di valletta a La ruota della fortuna.

La carriera di Roberta Capua

Dopo qualche anno alla conduzione del talk show Tappeto volante affiancando Lucano Rispoli su Telemontecarlo, la Capua passa in Rai, per l’esperienza come conduttrice insieme a Giancarlo Magalli, per il varietà di prima serata, Fantastica italiana, in onda su Rai 1.

Nello stesso anno si occupa anche della conduzione, affiancando Tiberio Timperi, dei programmi Mattina in Famiglia e Mezzogiorno in famiglia, di Rai 2.

Per la stagione 2002, Capua viene poi scelta per la conduzione di Unomattina, di Rai 1, a fianco di Luca Giurato e successivamente di Marco Franzelli.

Nel 2004 la Capua passa alla conduzione dei programmi Mediaset. In particolare con il programma Buona Domenica di Maurizio Costanzo.

Nell’estate del 2005, viene affidato a Roberta Capua il ruolo da conduttrice in prima serata il programma Sei un Mito su canale 5.

Tra gli altri programmi televisivi in Mediaset di cui si è occupata la Capua, anche Tutti pazzi per i reality, Speciale Natale in Vaticano e Capodanno Cinque.

Nel 2008 decide di allontanarsi dalla televisione per dedicarsi a tempo pieno a suo figlio.

Ritorna sui piccoli schermi nel febbraio del 2016 partecipando come concorrente al game show Caduta libera di Gerry Scotti su Canale 5. Lo stesso anno viene invitata come ospite al programma Reazione a catena di sera condotto da Amadeus.

Nel 2017 la Capua partecipa come concorrente alla prima edizione di Celebrity MasterChef Italia in onda su Sky Uno, vincendo la competizione.

L’anno successivo torna in Rai, conducendo su Rai Premium il talk show Brava!.

Tra gli altri programmi televisivi condotti da Capua negli ultimi anni: la rubrica di salute e bellezza Belli dentro belli fuori su LA7, Estate in diretta (2021-2022), PrimaFestival (2022), Non sono una signora (2023).

