Chi è Roberta Castoldi: vita privata e curiosità sulla sorella di Morgan

Roberta Castoldi è nota soprattutto per essere la sorella maggiore di Morgan, ma vanta una carriera di tutto rispetto. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua biografia e la vita privata.

Roberta Castoldi: chi è la sorella di Morgan?

Classe 1971, Roberta Castoldi è nata il 28 giugno a Monza, sotto il segno zodiacale dei Cancro. Sorella maggiore di Marco Castoldi, in arte Morgan, è una violoncellista, traduttrice, poetessa e direttrice artistica. Laureata in Filosofia presso l'Università degli Studi di Milano, ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia e Scienze cognitive all'Università degli Studi di Messina.

Terminati gli studi, ha lavorato presso il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (Joint Research Centre) di Ispra, dedicandosi alla percezione visiva, anche in relazione all'applicazione di alcuni software di elaborazione d'immagine. Roberta ha studiato violoncello presso il Liceo Musicale Appiani di Monza e all'Accademia Internazionale della Musica di Milano.

Nelle vesti di musicista ha collaborato con tanti artisti, tra cui: il fratello Morgan, il fagottista Marco Santoro, Afterhours, David Byrne, Feldman, Delta V, Cristina Donà, Puertorico, Scisma, Soerba e Verdena. Inoltre, ha composto musiche per l'ex cognata Asia Argento e per il cortometraggio Vedo di Alessandra Bruno.

Nel corso della sua carriera, la Castoldi ha lavorato per le case editrici Bompiani e Il Saggiatore. Nel 1998, grazie all'incontro con Franco Loi, ha pubblicato il suo primo libro di poesie, intitolato La Scomparsa, a cui sono seguite altre due raccolte: Il bianco e la conversazione nel 2007 e La formula dell’orizzonte nel 2022.

La vita privata di Roberta Castoldi: chi è il marito?

Roberta Castoldi è stata insieme al musicista Dario Ciffo, violinista degli Afterhours. Dal loro grande amore, oggi terminato, è nata l'unica figlia Dora. Intervistata dal settimanale Oggi, ha parlato così del rapporto con il fratello Morgan:

Quando ci vediamo, non possiamo non parlare di musica, libri, filosofia. Ma soprattutto ridiamo tantissimo. Vediamo i video musicali senza musica e ci ammazziamo dalle risate. Certo non è più come quando vivevamo insieme, cioè fino a quando lui, a 25 anni, non ha avuto la prima bambina, Anna Lou.

In merito alla sua situazione sentimentale, invece, ha dichiarato:

Ho una figlia che sta per compiere 18 anni, non ho un compagno, né una compagna. Sono libera come il vento.

Roberta Castoldi ha un ottimo rapporto con l'ex cognata Asia Argento, madre della nipote Anna Lou.