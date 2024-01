Chi è Roberto Bolle: vita privata, fidanzati, dove vive e curiosità sul ballerino

Roberto Bolle è sicuramente uno dei ballerini più conosciuti nel panorama internazionale della danza. La sua passione nasce fin da piccolo, quando aveva 11 anni.

Da quel momento darà il massimo per poter realizzare il suo sogno: diventare un ballerino di fama mondiale.

Scopriamo come Roberto Bolle ha raggiunto questo obiettivo svelando alcune curiosità sulla sua biografia e vita privata.

Roberto Bolle: biografia e carriera del ballerino italiano

Roberto Bolle è nato a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, il 26 marzo del 1975. La madre è una casalinga, mentre il papà è un meccanico.

Appartiene a una famiglia numerosa, con 2 fratelli:

• Maurizio, suo fratello gemello, morto prematuramente nel 2011 a causa di un arresto cardiaco

• Emanuela, oggi manager del ballerino

Roberto manifesta fin da piccolo una forte passione per la danza, a partire dai balletti che vedeva in televisione. La mamma lo incoraggia fin da subito, portandolo già a 6 anni in una scuola di danza a Vercelli.

All'età di 11 anni, invece, Roberto Bolle sarà a Milano, dove svolgerà l'esame per entrare nella scuola del Teatro alla Scala. Grazie alla sua predisposizione per la danza riuscirà ad essere ammesso.

A 15 anni arriva già un primo traguardo. Rudolf Nureyev, che in quel periodo lavorava per la Scala, sceglie Roberto Bolle per interpretare il ruolo di Tadzio in "Morte a Venezia" di Flemming Flindt.

Tuttavia, Roberto è troppo giovane e il Teatro non gli permetterà di esibirsi. Questo evento però lo rende ancor più determinato nel proseguire il suo percorso.

A 19 anni, infatti, Roberto Bolle entra a far parte della compagnia di ballo della Scala e solo 2 anni dopo, nel 1996, verrà nominato Primo Ballerino dalla direttrice Elisabetta Terabust. Da quel momento sarà protagonista di balletti classici e contemporanei, come:

• "La bella addormentata"

• "Cenerentola"

• "Don Chisciotte"

• "Il lago dei cigni"

• "Schiaccianoci"

• "Romeo e Giulietta"

A 22 anni, in seguito ad un inaspettato infortunio del ballerino protagonista, Roberto Bolle interpreta il principe Sigfrido al Royal Albert Hall, ottenendo un grande successo.

Nel 1999 Roberto Bolle ha ottenuto il premio Gino Tani, assegnato annualmente ad artisti italiano o stranieri che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo e alla diffusione della danza.

Nel 2002, invece, otterrà il titolo di ètoile alla Scala di Milano. Infine, nel 2009 è stato nominato Principal dell'American Ballet Theatre. Dal 2016, inoltre, ha iniziato a diffondere la sua danza anche in televisione.

Tra i suoi spettacoli, uno dei più visti è stato "La mia danza libera". Dal 2018, grazie al successo ottenuto nelle manifestazioni precedenti, inaugurerà il format "Danza con me", in seguito replicato negli anni successivi.

Dove vive oggi Roberto Bolle?

Roberto Bolle oggi ha 47 anni e vive, da quando aveva 12 anni, nella città metropolitana di Milano.

Nonostante questo però, rimane molto legato alla sua terra d'origine. Il suo "luogo del cuore" è la Chiesa di San Michele in Insula a Trino, dove ha trascorso la sua infanzia.

Leggi anche: Roberto Bolle: ecco il vastissimo patrimonio del ballerino

Roberto Bolle: vita privata e curiosità

In molti, nel corso delle sue apparizioni, si sono chiesti se Roberto Bolle fosse fidanzato con qualcuno. Di conseguenza, sono apparsi diversi rumors. Tra questi, nel 2015 è stato affiancato al chirurgo estetico Antonio Spagnolo.

Questa storia d'amore, però, non è mai stata confermata da Bolle. Dal 2020, invece, è fidanzato con Daniel Lee, ex direttore di Bottega Veneta e attualmente direttore creativo di Burberry.

Nonostante questo, Roberto Bolle rimane tuttora molto riservato sulla sua vita privata.

Roberto Bolle a Sanremo 2024

Amadeus ha recentemente annunciato che Roberto Bolle sarà presente alla finale della 74° edizione del Festival di Sanremo, che si terrà il 10 febbraio.

Nel momento in cui ha ricevuto l'invito, Roberto Bolle si trovava a Londra. Non ha comunque esitato ad esprimere profonda gratitudine ed entusiasmo per questa possibilità. Durante questa serata, in particolare, potrà portare avanti il suo attuale progetto: rendere sempre più popolare l'arte del ballo.

Leggi anche: Sanremo, i 5 super ospiti più pagati di sempre: cachet stellari