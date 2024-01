Chi è Roberto Giacobbo: vita privata e curiosità sul conduttore, autore e scrittore

Considerato uno dei divulgatori scientifici più apprezzati della televisione, anche se non ha ancora superato Alberto e Piero Angela, Roberto Giacobbo vanta un curriculum da autore che pochi conoscono. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Roberto Giacobbo: tutto sul conduttore di Freedom

Classe 1961, Roberto Giacobbo è nato il 12 ottobre a Roma, sotto il segno zodiacale della Bilancia, da genitori di origini venete. Dopo il diploma al liceo scientifico, si è iscritto alla facoltà di Economia e Commercio. Nel frattempo, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della radio, riuscendo a diventare autore di RDS nel 1984.

Nella stagione 1992/1993 è arrivato il debutto in televisione, con programmi come Ciao Italia, Ciao Italia Estate e Big. Nel 1994 è stato autore di Mezzogiorno in famiglia, Pomeriggio in famiglia e Misteri, mentre qualche anno dopo è la volta de La macchina del tempo. Tra il 1999 e il 2003, Giacobbo è alla conduzione di Stargate – Linea di confine con Irene Bellini, format di cui è anche autore.

L'anno che ha segnato la sua svolta in tv è il 2003. Da questo momento fino al 2018 è stato autore e conduttore del programma Voyager – Ai confini della conoscenza, riscuotendo un enorme successo di pubblico. Nel 2009 è stato nominato vicedirettore di Rai2, ma nel 2018 ha lasciato Viale Mazzini per trasferirsi a Mediaset.

Con il Biscione, Roberto ha iniziato una nuova avventura, che lo vede ancora oggi al timone di Freedom – Oltre il confine, format di cui è anche autore. Parallelamente alla carriera in televisione, Giacobbo ha portato avanti quella di scrittore - il suo 2012: La fine del mondo? è stata l'opera più venduta di quell'anno - e docente universitario. Ha insegnato Teoria e tecnica dei nuovi media presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Ferrara.

La vita privata di Roberto Giacobbo: moglie e figli

Pur essendo molto riservato, qualche dettaglio sulla sua vita privata è comunque saltato fuori. Nel 1994, Roberto Giacobbo ha sposato la scrittrice, saggista e autrice televisiva Irene Bellini, conosciuta nel 1988. La coppia ha avuto tre figlie, Angelica, Giovanna e Margherita, e ha fondato una casa di produzione. Sono affiatati sia in famiglia che nel lavoro.

Durante la pandemia Covid-19, il conduttore ha contratto il virus ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Un periodo davvero difficile, che ha superato anche grazie all'amore della famiglia.

Dove è nato il giornalista Roberto Giacobbo?

Roberto Giacobbo è nato il 12 ottobre a Roma. I suoi genitori erano originari di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, ed è qui che ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza.

Quanto prende Roberto Giacobbo?

Ai tempi dell'incarico come vicedirettore di Rai2, Giacobbo percepiva uno stipendio di circa 200 mila euro. Il compenso copriva anche il ruolo di autore e conduttore tv. Dal 2018, ossia dal suo arrivo in Mediaset, le retribuzioni non sono note.

Quante lauree ha Roberto Giacobbo?

Che laurea ha Giacobbo? Roberto ha una sola laurea, in Economia e Commercio.