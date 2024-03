Tutto su Roberto Poletti: chi è, carriera, moglie e figli del giornalista

Tanti sono i settori in cui si è sviluppata la carriera di Roberto Poletti, uno dei personaggi televisivi sempre più presente nelle case degli italiani.

Scopriamo chi è il conduttore di Mattino 4, dalla vita professionale a quella sentimentale.

Chi è Roberto Poletti, il nuovo volto di Rete 4

Dopo aver scoperto tutti i dettagli su Michele Mirabella, non resta che rivelare alcune curiosità sulla vita di Roberto Poletti, uno dei nuovi volti del mattino di Rete 4.

Nato a Feltre, in provincia di Belluno, Roberto Poletti dimostra sin da giovanissimo una forte passione per il mondo del giornalismo, iniziando una carriera in questo settore nel 1991.

Dopo qualche anno approderà su Radio24, passando successivamente a Telelombardia, per poi diventare direttore di Radio Padania Libera.

La sua carriera segue però due strade parallele, proseguendo nel contempo lungo la strada della politica.

Dal giornalismo alla politica: la carriera di Roberto Poletti

Dal giornalismo su carta, Roberto Poletti passa anche nel mondo televisivo, conducendo su 7 Gold Aria pulita, per poi dedicarsi anche alla politica.

Nel 2006 si candida per la Federazione dei Verdi alle elezioni politiche e, dopo la sua elezione come deputato, entra a far parte della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera e della Commissione Esteri.

Il suo mandato non è però filato liscio, soprattutto a seguito di una sua denuncia legata a scandali interni, provocando l'ira del suo partito.

La sua carriera in questo settore terminerà nel 2008, ritornando così alle sue origini.

Roberto Poletti: la biografia su Salvini e la carriera in Rai e Mediaset

Dopo la sua esperienza politica, Poletti ritornerà alle sue origini, dedicandosi alla scrittura con il libro "Papponi di Stato".

A questo si alterna la sua carriera televisiva, divenendo inviato di Quinta Colonna su Rete 4.

Nel 2015 viene pubblicato il suo libro "Salvini&Salvini-Il Matteo-Il pensiero dalla A alla Z", conducendo poi su Radio Lombardia il programma "Magna Magna-Le porcherie della settimana".

Dopo la conduzione di UnoMattina nel 2019, Roberto Poletti torna nelle vesti di conduttore su Rete 4 con il programma Mattino 4, condotto assieme a Federica Panicucci, il cui guadagno è aumentato proprio grazie alla conduzione di questi programmi.

La vita sentimentale di Roberto Poletti

La vita lavorativa di Roberto Poletti è finita più volte sotto i riflettori, soprattutto a seguito di alcune polemiche nate sia nel settore politico che alla conduzione dei suoi programmi.

Proprio per questo motivo, Poletti ha più volte provato a non diffondere molte notizie legate sulla sua vita sentimentale, nonostante alcune informazioni siano trapelate negli anni.

A ottobre 2022, il giornalista sembrerebbe aver sposato il compagno di una vita, Francesco Naccari, mantenendo però segreta la notizia per diverso tempo.

Leggi anche: Chi è Stefano Percassi, ideatore di Kiko e figlio dell'imprenditore Antonio Percassi