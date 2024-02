Chi è Roberto Vecchioni: biografia, carriera e curiosità sul noto cantautore italiano

Roberto Vecchioni è uno dei cantautori più longevi nella storia della musica italiana. Ha iniziato a scrivere canzoni negli anni '60. Oltre al suo ruolo nel mondo musicale, però, è anche attore, poeta e insegnante. Ripercorriamo insieme la sua carriera e scopriamo alcune curiosità sulla sua biografia e vita privata: ecco chi è Roberto Vecchioni e tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Chi è Roberto Vecchioni: biografia e carriera del cantautore italiano

Roberto Vecchioni nasce a Carate Brianza, in provincia di Monza Brianza, il 25 giugno 1943. Entrambi i genitori hanno origini napoletane. Fin dall'adolescenza mostra una grande passione per la lingua e la letteratura, laureandosi nel 1968 in Lettere classiche all'Università Cattolica di Milano.

Vecchioni diventa così insegnante e inizia a scrivere dei testi per alcuni artisti del panorama musicale, come Ornella Vanoni, Iva Zanicchi e Gigliola Cinquetti. I temi trattati nei suoi testi sono:

• nostalgia del passato

• tema del doppio

• episodi storici per raccontare il presente

Accanto alla sua passione per l'insegnamento, Roberto Vecchioni inizia così a inserirsi nel mondo musicale, debuttando già nel 1968 a Sanremo con il brano "Sera", cantato da Gigliola Cinquetti.

Da quel momento, il suo nome ha iniziato a circolare sempre più nell'ambiente musicale, diventando un cantautore a tutti gli effetti. Nel 1971 Vecchioni pubblica il suo primo album, "Parabola", contenente una delle canzoni più conosciute, cioè "Luci a San Siro".

La grande fama a livello di pubblico è però arrivata nel 1977 con "Samarcanda", una canzone in cui Roberto Vecchioni racconta la storia di un soldato che fugge dalla morte.

Il legame tra Roberto Vecchioni e Sanremo

Roberto Vecchioni ha più volte preso parte al Festival di Sanremo, sia come autore sia come cantautore. Ecco tutte le sue partecipazioni:

1. 1968: scrive la canzone "Sera", cantata al Festival da Gigliola Cinquetti 2. 1973: partecipa a Sanremo come cantautore con la canzone "L'uomo che si gioca il cielo a dadi", arrivando ottavo nella classifica finale 3. 2006: ritorna a Sanremo come ospite per cantare in duetto con i Nomadi "Dove si va" 4. 2011: vince il Festival di Sanremo con il capolavoro "Chiamami ancora amore"

Anche in occasione della 74esima edizione del Festival Roberto Vecchioni è sul palco dell'Ariston, in occasione della serata duetti, esibendosi con il giovane cantante genovese Alfa sulle note di "Sogna ragazzo sogna", scritta dallo stesso Vecchioni la notte prima di andare in pensione.

Cosa ha insegnato Vecchioni?

Dopo essersi laureato in lettere all'Università Cattolica di Milano, Roberto Vecchioni ha dedicato gran parte della sua vita all'insegnamento. Ecco alcune materie da lui insegnate:

• Storia delle Religioni presso l'Università Cattolica, seppur come assistente

• greco

• latino

• storia

• italiano

Vecchioni ha partecipato in qualità di insegnante anche a un'edizione di "Amici", il noto talent di Canale 5 capitanato da Maria De Filippi. Per l'occasione, teneva lezioni di storia della canzone italiana.

La malattia di Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni ha avuto diversi problemi di salute. Come raccontato in una recente intervista al Corriere della Sera, ha dovuto combattere 3 tumori a:

• polmoni

• vescica

• reni

Inoltre, in molti sono convinti che Vecchioni soffra di Parkinson, ma fortunatamente non ha mai dovuto affrontare questa patologia. Per i suoi problemi di salute, però, ha dichiarato di aver smesso di bere alcolici.

Dove vive oggi Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni oggi vive a Milano, nel quartiere Moscova. Inoltre, ha una casa sul Lago di Garda, a Desenzano, dove trascorre gran parte del tempo insieme a figli e nipoti.

Vita privata di Roberto Vecchioni: chi sono la moglie e i figli

Roberto Vecchioni si è sposato 2 volte. La prima nel 1973, con Irene Bozzi, da cui è nata Francesca. Quest'ultima nel corso degli anni ha fatto "coming out" e ha reso Roberto nonno di due gemelline attraverso l'inseminazione artificiale.

L'attuale moglie di Roberto Vecchioni è Daria Colombo, scrittrice con cui si è unito in matrimonio nel 1981. Da questa unione sono nati 3 figli, Arrigo, Carolina ed Edoardo.

Edoardo Vecchioni era affetto da sclerosi multipla ed è venuto a mancare nell'aprile del 2023, a soli 36 anni. Proprio a Edoardo, Roberto Vecchioni aveva dedicato nel 2007 il brano "Le rose blu", considerato una preghiera per chiunque soffra di questa terribile malattia.