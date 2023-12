Chi è Rocco Tanica? Biografia, carriera e vita privata del concorrente di LOL 4

Tra i partecipanti di LOL 4 svelati poche ore fa figura anche quello di Rocco Tanica: chi è?

Il suo nome suonerà sicuramente familiare agli appassionati di musica, in quanto Tanica, come scopriremo a breve, ha militato come tastierista in una popolare band italiana.

Ma procediamo per ordine e scopriamo tutto su Rocco Tanica: chi è, la sua biografia, il suo ruolo nel mondo dello spettacolo, le curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Rocco Tanica, la biografia del comico e musicista

Compositore, comico e musicista, l’eclettico Rocco Tanica è conosciuto all’anagrafe come Sergio Conforti. Quello utilizzato nel mondo dello spettacolo è dunque un nome d’arte.

L’artista è originario di Milano, dove è nato il 13 febbraio 1964.

Ben poco si sa delle origini e della vita giovanile di Sergio. Le prime informazioni a nostra disposizione lo legano alla band in cui ha militato dal 1982 al 2018: Elio e le storie tese.

Il suo curioso pseudonimo gli venne attribuito proprio da Elio: inizialmente conosciuto come Confo Tanica, dopo la canzone Vivi Rocco, eseguita durante i live e nota parodia della celebre We Will Rock You, venne cambiato in Rocco Tanica.

Tra le pochissime informazioni note sulla sua famiglia, ne abbiamo una che è anch’essa legata al gruppo di Elio. Rocco Tanica è infatti fratello di Marco Conforti, manager del gruppo.

Chi è Rocco Tanica? Tutto sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo

Se per scoprire chi è Rocco Tanica non possiamo rifarci alla sua biografia, dato che le informazioni scarseggiano, possiamo comunque analizzare la sua carriera, che conferma l’ecletticità di questo personaggio.

Come abbiamo già detto, il suo nome è legato a Elio e le storie tese, band per la quale ha rivestito il ruolo di tastierista.

La sua carriera musicale, comunque, non si esaurisce alla militanza nella band. Ha infatti collaborato con i Righeira, per i quali ha scritto L’estate sta finendo, e vanta collaborazioni con Massimo Ranieri, Claudio Baglioni, Max Pezzali e tanti altri nomi celebri, tra i quali il compianto Fabrizio De André.

Ma Rocco Tanica è anche showman e comico noto, e ha partecipato a trasmissioni come Zelig, Mai Dire Goal, Quelli che il calcio, The Band. Inoltre, per diversi anni è stato scelto come inviato per il Festival di Sanremo.

A breve, lo rivedremo nel cast di LOL 4, fortunato programma di produzione Amazon Prime Video, condotto da Fedez.

Vita privata e malattia

Così come le informazioni sulla sua biografia scarseggiano, anche in merito alla sua vita privata Rocco Tanica appare riservatissimo.

La riservatezza non gli ha permesso di nascondere però le sue relazioni più importanti. Ben noto, ad esempio, l’amore con Paola Cortellesi, conosciuta grazie alla collaborazione con Mai Dire Goal durante gli anni 2000.

In base alle ultime informazioni a disposizione, attualmente è impegnato con Marzia Maggi, autrice italiana. La coppia non sembra aver avuto figli, dato che mancano informazioni in merito.

Ricordiamo che, molto spesso, il nome di Rocco Tanica è associato a quello della sua malattia: la depressione, che lo colpi nel 2013 e lo costrinse ad abbandonare le scene per un lungo periodo di tempo. In quell’anno, infatti, per alcuni mesi dovette interrompere la collaborazione con Elio e le storie tese.

Stando ai racconti di Tanica, la crisi si scatenò dopo il suo ruolo da inviato a Sanremo proprio nel 2013. Ad oggi, la crisi sembra fortunatamente del tutto superata, anche grazie all’aiuto e al supporto della sua storica band.