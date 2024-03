Rosa Caracciolo, ecco chi è la moglie del “Supersex” Rocco Siffredi

Su Netflix partita la serie Supersex sulla vita di Rocco Siffredi il pornostar italiano più famoso al mondo.

La serie è composta da sette episodi liberamente ispirati alla vita di Siffredi il cui vero nome è Rocco Tano.

La sua storia parte da lontano, dalla sua infanzia a Ortona, in Abruzzo, fino a Parigi, dove a 18 anni Rocco va a vivere con il fratello Tommaso insieme a Lucia, la sua compagna.

Tra Pigalle e i club di scambisti, il giovane inizia a scoprire il mondo del porno e sovverte il concetto d’amore avuto fino a quel momento.

Nella serie o aappaiono personaggi come Moana Pozzi e Gabriel Pontello mentre è assente, Cicciolina.

Ma una donna entrerà per sempre nella vita di Rocco Siffredi, sua moglie Rosa Caracciolo, vero nome Rosza Tassi con cui sta insieme da oltre trenta anni ed è la madre dei suoi due figli.

Scopriamo insieme chi è Rosa Caracciolo, conosciuta ai più come la moglie di Rocco Siffredi.

Rosa Caracciolo, ecco chi è la moglie di Rocco Siffredi

Se tutti conoscono Rocco Siffredi, oltre per la carriera di porno attore anche per la nuova serie Supersex, poco si conosce della donna che sta al suo fianco da oltre 30 anni.

Eppure, anche lei Rosa Caracciolo, vero nome Rosza Tassi vanta una carriera piuttosto lunga.

Nata il 29 giugno 1972 vicino a Budapest, in Ungheria, l’attrice ha avuto un’adolescenza contraddistinte da successi e riconoscimenti.

Rosa infatti è una delle vincitrice del titolo di Miss Ungheria, per la precisione è stata la vincitrice del concorso negli anni novanta e da li la sua carriera di attrice e modella ha preso il volo.

Conosce proprio in quegli anni la conoscenza con Rocco Siffredi, i due si sposano in gran segreto due volte: una a Budapest la seconda nel 1996 in Italia. In quest’ultima occasione hanno battezzato il figlio.

Rosa ha più volte raccontato di collaborare con il marito come scenografa per i suoi film e dal 1997, continua a recitare a fianco del marito in pellicole per adulti.

Rosa Caracciolo e Rocco Siffredi, si sono conosciuti così

Rosa incontra Rocco nel 1993 quando lei approda a Cannes per svolgere il lavoro di hostess durante gli Hot d’or, i premi dedicati al mondo dei film per adulti.

Non scatta subito il colpo di fulmine, è rocco a corteggiare Rosa per lungo tempo ma la ragazza rifiuta le avance dell’attore più volte.

In un intervista la donna, ha commentato:

“Quando l’ho incontrato per la prima volta non sapevo chi fosse e, dopo essermi presentata, mi sono girata dall’altra parte. Non poteva crederci e da quel momento ha deciso di conquistarmi”.

Poco dopo però Rosa del suo Rocco tanto da accettare di recitare con lui in un film. Girarono la versione osé di The Bodyguard, il film con Kevin Costner e Whitney Houston, lui cambiò la sceneggiatura per lei.

Dalla loro unione sono nati due figli Lorenzo nel 1996 e Leonardo nel 1999.

Alcune indiscrezioni sul loro rapporto

L’amore tra Rocco e Rosa Caracciolo è molto forte. In più interviste il pornoattore ha ripetuto di essere quasi dipendente dalla sua compagna.

Molto spesso la identifica come “santa Rosa”, e più volte l’ha indicata come la sua salvatrice, una persona estremamente intelligente, perchè non ha mai tentato di cambiarlo.

Nonostante il lavoro del marito, Rosa Caracciolo non ha mai provato a cambiarlo e ha svelato più volte di non provare gelosia.

In un’intervista ha sottolineato: