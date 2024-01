Rosa Chemical, il rapper trasgressivo famoso per i successi "Polka" e "Made in Italy"

Rosa Chemical, uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2023 con il brano Made in Italy, si è classificato all'ottavo posto e si è così fatto conoscere al grande pubblico: ecco chi è questo personaggio travolgente e divisivo.

In un'intervista rilasciata a Rolling Stone ha affermato di sentirsi parte della "musica contemporanea": il suo obiettivo è quello di trasformare il mondo dell'hip hop italiano in un modo differente da quello che finora si conosce. Più volte ha ripetuto nei suoi brani e in altre interviste di essere "politicamente scorretto".

Le sue canzoni sono infatti molto provocatorie: per questo motivo, molti lo associano a una nuova versione di Achille Lauro.

Partito dal mondo dei graffiti, è diventato una delle voci del rap italiano più dissacranti, per il suo libero approccio alla composizione dei testi.

Chi è Rosa Chemical, la carriera e la vita privata

Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, è nato nel comune di Grugliasco, nella provincia di Torino, sotto il segno dell’acquario. Compie gli anni il 30 gennaio 1998. La sua passione per la musica non lo ha accompagnato fin da piccolo: prima di diventare un rapper, interessandosi alla musica hip hop, infatti, era un artista di graffiti.

La scelta del nome d’arte ha una spiegazione alquanto semplice: Rosa corrisponde al nome della mamma mentre Chemical si riferisce al gruppo musicale dei My Chemical Romance di cui Manuel è fan.

La carriera di Rosa Chemical ha avuto inizio quando nel 2018 è uscito il singolo Kournikova, creato da Madz Romance.

Il suo maggiore successo è arrivato nel 2020 grazie a Polka, un singolo nato dalla collaborazione con il gruppo post-trap e collettivo romano Thelonious B. Il brano ha anticipato il primo album, intitolato Forever, uscito alla fine di maggio 2020.

Le partecipazioni a Sanremo

Nel 2022 Rosa Chemical partecipa a Sanremo durante la serata cover insieme a Tananai. Parteciperà poi come concorrente a Sanremo 2023, con il brano Made in Italy: la sua partecipazione sarà molto chiacchierata per la sua nota trasgressione, tanto che il testo della sua canzone finirà in parlamento con l'accusa di promuovere il porno e la teoria gender.

Inoltre, ad aver fatto scalpore a Sanremo 2023 è il famoso bacio che si è scambiato con Fedez sul palco dell'Ariston, durante una delle serate di gara.

L'11 gennaio 2024 è stato annunciato da Amadeus nel cast dei cantanti che si esibiranno a Piazza Colombo, durante la settantaquattresima edizione della kermesse. Con lui, nelle serate successive, altri famosi artisti del mondo della musica, come Lazza, Arisa, Tananai e Paola e Chiara.

Le informazioni sulla vita privata di Rosa Chemical

Sulla vita privata di Rosa Chemical sappiamo che avrebbe avuto una relazione con una ex fidanzata “famosa”: si tratta di Barbara Boscali, detta Bibi Santi, accusata di aver tentato di uccidere un altro ex, il trapper Simba La Rue, accoltellato a Treviolo.

Nel 2021 però la loro relazione non si è conclusa nel migliore dei modi. Infatti dopo la delusione, la giovane ha deciso di pubblicare un video di impatto sulla rottura con il rapper.

Attualmente non è noto se Rosa Chemical sia impegnato o single.

Le canzoni che lo hanno reso famoso

Oltre alle canzoni prima elencate, Rosa Chemical ha un repertorio di canzoni di successo tra cui: