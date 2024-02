Dal vero nome alla vita privata piena di curiosità: ecco chi è Rosa Ricci di Mare fuori

Mare fuori, disponibile su RaiPlay, continua ad appassionare milioni di telespettatori che seguono con trepidazione le vicende dei giovani detenuti dell'Istituto Penale per Minorenni di Napoli. Una dei protagonisti è Rosa Ricci, sorella minore di Ciro che entra in scena proprio per vendicarne la morte, alimentando l'eterna faida tra Ricci e Di Salvo. Scopriamo allora chi è la giovane interprete di Rosa Ricci, entrata a far parte dell'amatissimo cast di Mare fuori.

Rosa Ricci protagonista di Mare fuori

Chi non si è perso neanche un episodio di Mare fuori, giunto già alla quarta stagione, ha seguito con passione i ragazzi dell'IPM farsi strada tra scontri, sentimenti e scelte di vita. Un nuovo personaggio, entrato subito tra i protagonisti della terza stagione, è Rosa, la più giovane sorella Ricci.

La ragazza da subito si rivela un fedelissimo membro della famiglia, ostinata nel volersi scontrare con Carmine, ritenuto responsabile della morte di Ciro. Nel corso della terza stagione però Rosa inizia ad avvicinarsi proprio a Carmine, prima in un rapporto di amore-odio, vivendo in seguito una vera attrazione che mette alla prova la sua lealtà nei confronti della sua stessa famiglia.

Rosa Ricci è anche protagonista del clamoroso finale di stagione, in cui uno sparo nel buio rimane in sospeso, senza lasciar capire chi venga colpito.

Mare fuori, Rosa Ricci è Maria Esposito: ecco chi è

Dietro al personaggio di Rosa Ricci c'è una giovane attrice e il suo nome è Maria Esposito. La ragazza è nata a Napoli il l0 novembre 2003 e molto presto si avvicina alla recitazione, frequentando l’Accademia di Recitazione di Napoli e seguendo lezioni private di dizione e danza.

Maria Esposito, in Mare fuori 3, è alla sua prima avventura sul piccolo schermo, ma la sua carriera sembra in continua ascesa.

La sua vita privata, inoltre, era finita sulle pagine della cronaca rosa nostrana per via della sua relazione con Antonio Orefice, che dopo la sua avventura nella serie Gomorra e ha recitato con la sua fidanzata in Mare fuori, nei panni di Totò.

La relazione tra i due, tuttavia, sarebbe giunta al capolinea e, dalle indiscrezioni diffuse dall'esperto di gossip Gabriele Parpiglia, l'attrice napoletana avrebbe trovato un nuovo amore. Ad averle rubato il cuore, dando inizio a un nuovo capitolo della sua vita, sarebbe Gennaro Lillo (in arte Jey Lillo). Se sei un appassionato di TikTok, ne avrai probabilmente già sentito parlare... Ebbene sì, perché Jey Lillo è un illusionista molto conosciuto sulla celebre piattaforma cinese.