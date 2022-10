Rosalinda Cannavò è una concorrente di Tale e quale show, il talent show condotto da Carlo Conti in cui i concorrenti vip si sfidano a colpi di esibizioni imitando grandi cantanti della scena musicale italiana e internazionale. Lo show va avanti dal 2012 e il attrae migliaia di telespettatori ogni puntata. Alcuni partecipanti hanno avuto un vero e proprio slancio nella loro carriera. Ad ogni modo, il programma d’intrattenimento che va in onda ogni venerdì sera permette a nuove e vecchie glorie della tv di cimentarsi nell’imitazione a 360°.

Scopriamo ora nel dettaglio la vita privata e la carriera di Rosalinda Cannavò, concorrente di questa edizione del programma.

Rosalinda Cannavò, cosa sappiamo sulla vita privata e sul fidanzato

Il 30 settembre è iniziata una nuova edizione di Tale e quale show che ha tra le protagoniste Rosalinda Cannavò. Il suo nome d’arte è Adua del Vesco, nasce nel 1992 a Messina. Da quando ha 16 anni sogna di diventare attrice e per inseguire questo sogno si trasferisce a Roma. Qui studia dizione e frequenta corsi di teatro. L’entrata nel mondo dello spettacolo, dopo una breve parentesi positiva dovuta alla partecipazione in L’onore e il rispetto che le hanno dato una discreta fama, non va poi benissimo.

La rottura con Gabriel Garko, all'epoca suo compagno di recitazione, e la morte di un suo caro amico la gettano in una fase molto cupa della sua vita. Si ammala di anoressia e per recuperare al meglio le forze decide di abbandonare per un po’ il mondo della recitazione.

Il GF Vip nel 2020 le dona una nuova vita. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, conosce Andrea Zenga, figlio del celebre portiere, con il quale ad oggi convive a Milano.

Carriera dell’attrice

La popolarità viene acquisita quando partecipa alla terza stagione della fiction di Canale 5 L’onore e il rispetto. Successivamente, approda al cinema con il film Sapore di te diretto da Carlo Vanzina. Sul piccolo schermo torna quando recita in Il peccato e la vergogna e Rodolfo Valentino – La leggenda. Dal 2015 è protagonista della fiction Non è stato mio figlio, Il bello delle donne…alcuni anni dopo e Furore.

Nel 2020 è concorrente del Grande Fratello Vip e ora di Tale e quale show. Nella prima puntata si è cimentata nell’imitazione della cantante de La rappresentante di lista, Veronica Lucchesi.

Storia d’amore con Gabriel Garko

L’incontro con l’attore è avvenuto quando i due hanno lavorato insieme nella stessa fiction L’onore e il rispetto. All’epoca tutti hanno creduto a questa storia d’amore, ma durante la partecipazione al GF Vip si è scoperto che la storia è stata studiata a tavolino dalla Ares, la casa di produzione delle fiction a cui Rosalinda Cannavò ha preso parte, in quanto Gabriel Garko in realtà ha ammesso di essere omosessuale.