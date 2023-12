Chi è Rosanna Fratello: carriera e vita privata della nuova inquilina del Grande Fratello

Alfonso Signorini apre le porte della casa più spiata d'Italia a una nuova concorrente, pronta a entrare in contatto con gli altri concorrenti e con il pubblico.

Il suo nome non è sconosciuto nel mondo dello spettacolo: ecco chi è Rosanna Fratello e dove l'abbiamo già vista.

Oltre al tanto atteso ingresso di Greta Rossetti, nella casa del Grande Fratello c'è spazio anche per Rosanna Fratello, un nome molto noto nel mondo dello spettacolo.

Nata il 26 marzo del 1951 a San Severo, Rosanna è un'attrice e una cantante che ha ottenuto grande successo a partire soprattutto dagli anni '70.

Trasferitasi da bambina assieme alla famiglia a Cinisello Balsamo, intraprende la carriera di cantante nel 1967, per poi partecipare due anni dopo al Festival di Sanremo, sostituendo la cantante Anna Identici con il brano Il treno.

Questa non sarà l'unica sua partecipazione al Festival più famoso della musica italiana, data la sua presenza anche nel 1970, 1971, 1974,1975,1976 e 1994.

Alla carriera di cantante si aggiungono anche alcuni suoi ruoli sul grande schermo, recitando in tre film:

Dopo aver svelato quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello 2023, non resta che scoprire alcune curiosità sulla vita sentimentale della nuova concorrente Rosanna Fratello.

Durante l'età adolescenziale, la nota cantante trova il suo vero amore con Pino Cappellanno, sposandosi nel 1976 e, dalla loro unione, è nata Guendalina.

Il loro amore dura da più di 50 anni e da quel momento non si sono più separati, certi che anche la distanza a causa della partecipazione al Grande Fratello posso scalfire la loro relazione.

Nel corso della sua vita, Rosanna ha dovuto affrontare un momento molto difficile, come ha dichiarato lei stessa in alcune interviste.

Qualche mese fa, nel salotto di Silvia Toffanin, Rosanna Fratello aveva aperto le porte a un momento buio della sua vita, causato dalla morte del fratello.

La sua figura è stata molto importante nel corso della sua vita, soprattutto perché è stato proprio il fratello ad accompagnarla alle diverse competizioni canore in cui ha gareggiato.

A riguardo, Rosanna Fratello ha dichiarato:

Mai avrei aspettato che si sarebbe tolto la vita, ma non ce la faceva più. Io lo ringrazio per essere stato mio fratello. Un fratello così lo vorresti sempre avere e invece non c'è più.