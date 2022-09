“Fai buon viaggio papà” con queste parole la nota cantante di Amici ha salutato il padre sui social; era stato lui a trasmettergli la passione per la musica. Chi era e le cause del decesso.

Con un doloroso messaggio sui social network la cantante Emma ha salutato il papà Rosario Marrone, morto prematuramente nella notte tra il 4 e il 5 settembre. Il mondo della musica e dello spettacolo si unisce nel lutto, insieme alla comunità di Aradeo dove Rosario viveva da anni con la moglie partecipando attivamente alla politica locale.

Lutto per Emma Marrone, le cause della morte del padre Rosario

In mattinata le prime foto e i commenti della cantante che annunciano la morte dell'amatissimo papà, al quale era molto legata. Era stato proprio lui a trasmettergli la passione per la musica e a spingerla ad intraprendere la carriera come solista. Emma lo ha voluto ricordare sui social network con una foto che li ritrae insieme e poche semplici parole:

"Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca".

Le cause della morte prematura, avvenuta nella notte, non sono ancora note. Il mondo della musica si unisce alla cantante in questo momento così difficile mostrando la vicinanza con messaggi di condoglianze, Paola Turci, Andrea Delogu e Francesca Michielin, con la quale la cantante ha duettato nell’ultima edizione di Sanremo. Non è mancato il messaggio di vicinanza di Stefano De Martino, ex compagno e collega di Amici di Maria de Filippi, che lo ha definito “vecchio lupo”.

Chi era Rosario Marrone, dalla musica alla passione per la politica

A pubblicare per primi la notizia della morte prematura di Rosario è stato il Comune di Aradeo; nel piccolo centro salentino, in provincia di Lecce, il papà di Emma era una figura ben nota poiché da sempre impegnato nella comunità, era stato infatti amministratore e poi Presidente del Consiglio comunale. Gli ex colleghi lo ricordano come una persona eclettica, disponibile e schietta. La politica era la sua seconda passione, dopo il canto e la composizione. Non è un caso che la figlia Emma abbia deciso di ricordarlo su Instagram con una foto che lo ritrae mentre suona una chitarra sul palco. Insieme ai fan e ai colleghi musicisti, tutta la comunità di Aradeo si stringe nel lutto.