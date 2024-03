Rose Villain, il padre è un imprenditore molto famoso: tutto su Franco Luini

All'anagrafe Rosa Luini, Rose Villain ha un padre che è molto conosciuto. Si tratta di Franco Luini, imprenditore e fondatore del brand Tucano. Vediamo chi è l'uomo e quali sono le curiosità sul suo conto.

Rose Villain: chi è il padre della cantante di Click Boom

Rose Villain ha debuttato al Festival di Sanremo nel 2023, in coppia con Rosa Chemical, ma il vero e proprio exploit è avvenuto nel 2024, quando si è presentata in gara sul palco dell'Ariston con la canzone Click Boom. All'anagrafe Rosa Luini, è la figlia di un imprenditore molto conosciuto. Il padre della cantante è, infatti, Franco Luini, fondatore e CEO del famoso brand Tucano.

Laureato all'Università Bocconi di Milano, nel 1985 Franco ha fondato a Milano la sua azienda. Leader nella produzione di borse e custodie per il lavoro, il viaggio e il tempo libero, la Tucano muove i primi passi nel settore delle custodie per trasportare i computer. Luini ha inaugurato un mercato che all'epoca non esisteva e, negli anni, è diventato leader del suo campo.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Oggi, oltre alla sede principale di piazza Castello, la Tucano ha altre quattro filiali operative internazionali con base a New York, Dongguan, Bangalore e Mendrisio e una una presenza capillare in oltre 60 Paesi, con circa 5 milioni di prodotti venduti ogni anno.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

La vita privata di Franco Luini: chi era la moglie morta nel 2017?

Franco Luini è stato sposato con Fernanda Melloni. La donna è morta nel 2017, per cause che i familiari non hanno reso pubbliche, e i funerali sono stati celebrati presso la Chiesa di Santa Croce, sin via Sidoli a Milano.

Rose Villain, che all'epoca aveva 28 anni, si occupava già di musica e ha raccontato che è stata proprio questa sua passione ad aiutarla a metabolizzare la scomparsa della madre. Oggi, a distanza di qualche anno, questa è ancora la sua medicina: "Scrivo per superare il lutto". Tramite il suo profilo Instagram, la cantante di Click Boom dedica spesso dei pensieri alla mamma Fernanda:

Buon compleanno mammifero. Ci manchi infinitamente. Grazie per avermi fatto amare la musica più di ogni altra cosa e grazie per quel carnevale dove tutte le mie amiche erano vestite da principesse e tu mi hai vestita da elicottero. Ti ho odiata ma ora ti capisco. Le principesse non sono poi un gran che, tutte imbellettate, ricoperte di gioielli e altre cose inutili. Stanno rinchiuse nel loro castello e vivono nell’ombra del principe. Tu mi hai messo le eliche in testa per volare dove ca**o mi pare. Le ho ancora mami, grazie a te. Il dono più grande.

A differenza di Rose, Franco non possiede profili social ufficiali ed è molto discreto.