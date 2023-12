Sanremo 2024 non è ancora iniziato, le polemiche invece sì. Questa volta è il turno di Rose Villain, che secondo alcuni sarebbe a rischio squalifica. L'opinione comune, però, non può battere il regolamento, secondo il quale non ci dovrebbero essere problemi per la cantante milanese.

Rose Villain è davvero a rischio squalifica da Sanremo 2024? Non secondo il regolamento

Rose Villain, di recente, ha presentato il suo nuovo singolo intitolato Io, me e altri guai alla trasmissione Amici. Dopo aver appreso della partecipazione della cantante a Sanremo 2024 è nata una polemica immediatamente stroncata grazie ad una deroga al regolamento di Sanremo.

I cantanti in gara al Festival della canzone italiana non possono infatti, dal momento del loro annuncio da parte del presentatore, partecipare ad eventi musicali, nazionali e/o internazionali e:

a programmi, manifestazioni, incontri o eventi anche da remoto che prevedano loro interpretazioni-esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a Sanremo 2024), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet, dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara e sino al termine della Quinta Serata della kermesse.

I concorrenti possono però realizzare interviste previa comunicazione all'Ufficio Stampa della Rai.

Esiste però una deroga che riguarda tutto ciò che è antecedente all'annuncio dei cantanti in gara al Festival di Sanremo. Qualora una cantante o una cantante, come nel caso di Rosa Villain, dovessero aver preso parte a qualcosa di vietato dal regolamento prima dell'annuncio del presentatore, sarebbero salvi in quanto non rientravano ancora nella Kermesse ufficiale del Festival. Il brano di Rose Villain presentato ad Amici, infatti, era stato registrato prima dell'annuncio di Amadeus e quindi la cantante non ha commesso alcuna infrazione.

Sanremo 2024: gli altri cantanti in gara

Rosa Villain è solo uno dei 27 big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2024 che è arrivato alla sua 74esima edizione. Gli altri cantanti in gara sono:

• Fiorella Mannoia

• Geolier

• Dargen D’Amico

• Emma

• Fred De Palma

• Angelina Mango

• La Sad

• Diodato

• Il Tre

• Francesco Renga e Nek

• Sangiovanni

• Alfa

• Il Volo

• Alessandra Amoroso

• Gazzelle

• Negramaro

• Irama

• Mahmood

• Loredana Bertè

• The Kolors

• Big Mama

• Ghali

• Annalisa

• Mr Rain

• Maninni

• Ricchi e Poveri

Ai 27 big, come ogni anno, si affiancheranno 3 artisti emergenti che si esibiranno il 19 dicembre 2023 durante la finale di Sanremo Giovani.

