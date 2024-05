Diventato famoso come youtuber, Fabio Rovazzi ha avuto il suo debutto musicale nel 2016 e torna a far parlare di sé con una nuova trovata. Durante una diretta Instagram si è visto un ragazzo avvicinarsi allo youtuber e con uno scatto strappargli dalle mani il telefono.

In poco tempo, l’accaduto è stato riportato da diversi articoli di giornali e Rovazzi ha dovuto ammette cosa è veramente successo. Ma prima di scoprire la verità dietro al furto del telefono vediamo chi è Fabio Rovazzi e che fine aveva fatto.

Youtuber o cantante: chi è Fabio Rovazzi

Fabio Rovazzi è cresciuto e continua a vivere a Milano, e diventa famoso grazie ai suoi video di Youtube e ai social networks.

Questa notorietà lo porta a collaborare con diversi personaggi famosi, tra cui J-Ax nella trasmissione Sorci Verdi, Merk & Kremont e Fred De Palma per la realizzazione di alcuni video musicali.

Nel 2016 pubblica la sua prima canzone Andiamo a comandare che, a seguito della popolarità ottenuta, diventa il tormentone estivo di quell’anno.

Questo non è il suo ultimo contributo nel mondo della musica: compare nel video musicale di Vorrei ma non posto di J-Ax e Fedez e in Che ne sanno i 2000 di Gabry Ponte.

Lo stesso anno arriva il secondo singolo Tutto molto interessante accompagnato dal relativo video musicale in cui compaiono J-Ax, Fedez e altri importanti youtuber italiani come Matt & Bise, i Pantellas e Greta Menchi.

Da questo momento in poi Rovazzi è diventato ufficialmente parte del mondo musicale italiano.

La nuova trovata di Rovazzi: furto del telefono in corso Garibaldi

Dopo la risonanza mediatica che ha avuto la notizia, Rovazzi ha dovuto ammettere la verità su Instagram: non c’è stato nessun furto, ma si tratta di una trovata marketing per il lancio del nuovo singolo Maranza.

Ho pensato ad un’idea divertente di marketing da utilizzare per lanciare in maniera inusuale l’uscita del mio brano con Il Pagante, senza preventivare che questo potesse creare un cortocircuito mediatico così ampio

Il nuovo brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali in licenza esclusiva M.A.S.T/Believe dal 15 maggio.