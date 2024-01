Chi è Russell Crowe: età, carriera, vita privata, Sanremo 2024

Chi è Russell Crowe? Tra gli attori più amati al mondo, sarà ospite speciale di una puntata di Sanremo 2024. L'annuncio è stato dato dal presentatore Amadeus durante una puntata del programma Viva Rai2! Ripercorriamo la carriera della star del cinema.

Chi è Russell Crowe: la carriera dell'attore neozelandese

Russell Crowe è nato a Wellington, in Nuova Zelanda, il 7 aprile 1964, attualmente ha 59 anni. Ha iniziato la sua carriera quando era ancora molto giovane partecipando in alcune produzioni neozelandesi, in particolare serie televisive e soap opera. Dopo anni di gavetta, Crowe ha fatto il suo esordio a Hollywood nella pellicola di successo L.A. Confidential (1997), lavorando insieme al più noto Kevin Spacey.

Il successo planetario arriva con Insider - Dietro la verità (1999), grazie al quale ottiene la sua prima nomination ai premi Oscar del 2000 come miglior attore protagonista. Subito dopo il film diretto da Michael Mann, Russell Crowe prende parte al film che lo ha reso grande e famoso in tutto il mondo: Il Gladiatore (2000). Per la sua interpretazione ha vinto il premio Oscar, nel 2001, come miglior attore protagonista.

Nemmeno il tempo di riposare che Russell Crowe partecipa subito ad un altro film di successo: A Beautiful Mind (2001), grazie al quale ottiene la sua terza nomination ai premi Oscar, nel 2002, sempre come miglior attore protagonista.

Tra le altre pellicole di successo si ricordano:

• Master & Commander - Sfida ai confini del mare (2003);

• Cinderella Man - Una ragione per lottare (2005);

• Un'ottima annata - A Good Year (2006);

• American Gangster (2007);

• Les Misérables (2012);

• Noah (2014);

• The Nice Guys (2016);

• La mummia (2017);

• L'esorcista del Papa (2023).

L'ultimo film a cui ha preso parte Russell Crowe risale al 2024 ed è: Kraven - Il cacciatore.

La vita privata

Sebbene sia stato legato per tanti anni ad una donna durante la sua carriera, Russell Crowe ha comunque fatto parlare di sé. Nel 2003 ha sposato la cantante australiana Danielle Spencer, i due si sono separati nel 2012 e nel 2018 hanno ufficialmente divorziato. Dalla loro unione sono nati due figli: Charles Spencer Crowe, nato il 21 dicembre 2003, e Tennyson Spencer Crowe, nato il 7 luglio 2006.

Prima di sposare la Spencer, Russell Crowe ha frequentato per alcuni mesi l’attrice Meg Ryan. Subito dopo la fine della relazione, i rumors parlavano di un flirt tra l'attore neozelandese e l'attrice Nicole Kidman.

Dal 2020 ha iniziato a frequentare l'ex attrice, oggi agente immobiliare, Britney Theriot, che è più giovane di lui di circa 30 anni.

Russell Crowe, nel 2005, a New York, fu arrestato con l'accusa di aggressione perché aveva colpito in faccia, con un telefono, un dipendente dell'albergo in cui stava alloggiando.

Quando sarà ospite a Sanremo 2024

Amadeus, presentatore del Festival di Sanremo, ha annunciato durante una puntata di Viva Rai2!, che Russell Crowe sarà ospite del Festival l'8 febbraio 2024. Amadeus ha fatto sapere a tutti che Crowe:

Verrà a suonare, sapete che è molto amato nel mondo per il blues. Sta girando un film in Australia: pensate, finisce di girare il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l’8 è in onda su Rai 1.

L'attore, in un video registrato, ha confermato le parole del presentatore e ha detto:

Ciao Amadeus, ciao Fiore, sono felicissimo dell’invito al festival, non vedo l’ora di raggiungervi. Ho scoperto di essere di origini italiane, di Ascoli Piceno, c’è un legame di sangue. Ciao Italia, al mio segnale scatenate l’inferno.

Leggi anche: Fantasanremo: l'elenco completo dei bonus e malus 2024