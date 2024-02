Chi è Sabrina Knaflitz: curiosità sulla moglie di Alessandro Gassmann

Nota soprattutto per essere la riservatissima moglie di Alessandro Gassmann, Sabrina Knaflitz vanta un passato da attrice che pochi conoscono. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sulla sua vita.

Chi è Sabrina Knaflitz: tutto sulla moglie di Alessandro Gassmann

Classe 1968, Sabrina Knaflitz è nata il 25 novembre a Roma, da madre romana e padre piemontese di origini austriache. Da sempre molto schiva, sono poche le informazioni sul suo conto. Ha studiato Lettere all’Università e parla correttamente tre lingue, tedesco, inglese e francese. Alla fine degli anni Ottanta, ha debuttato come attrice, recitando in pellicole di un certo successo.

Tra i titoli più importanti, si ricordano: I picari di Mario Monicelli, I laureati di Leonardo Pieraccioni e Tuttapposto di Franco Bertini. Negli ultimi anni, Sabrina ha deciso di ritirarsi dalle scene. Nel 2012, in una rara intervista rilasciata a Gianfranco Gramola per Interviste romane, ha raccontato così la sua passione per la recitazione:

Fin da ragazzina mi piaceva andare a teatro. È un luogo molto simile ad una chiesa, dove tutto rimane fuori e dove si ascoltano le parole degli attori, dove si recita. L’ascolto per me, in questo momento, è fondamentale, perché non si ascolta più. Si tende solo a parlare di sé o di quello che si ha e di tante cose futili. Invece il teatro è un luogo che comunque ti costringe e ti porta all’ascolto. (...) Ho avuto la possibilità di lavorare con grandi attori e attrici da cui ho 'rubato' un po’ d’arte. Io ho tutti i miei copioni, ancora con gli appunti scritti con la matita, le cancellature, perché anche le prove sono molto importanti a teatro. Le prove sono il momento che mi piace di più, perché durante le prove si crea, si sperimenta e ancora non c’è il pubblico, ma è un momento bellissimo.

Sabrina Knaflitz e Alessandro Gassmann: un grande amore

Sabrina Knaflitz e Alessandro Gassmann si sono conosciuti nel 1993, a teatro. A raccontarlo è stato l'attore della serie tv Un professore:

Una sera andai a teatro a vedere Gianmarco Tognazzi. Seduta accanto a me c’era la sua amica, Sabrina appunto. Dopo il teatro andammo a cena insieme a non ci separammo più. Ci siamo fidanzati nel 1993 e sposati nel 1998. La cosa incredibile è che continua a sopportarmi. Fu un matrimonio molto bello, in Toscana con 18 persone. Mi fa piacere ricordarlo perché c’era anche mio padre, che sarebbe morto due anni dopo. Era un matrimonio 'riparatore' perché lei era incinta.

Il 22 novembre 1998 i due attori sono diventati genitori di Leo, che ha scelto di diventare non solo interprete ma anche cantante. E' Sabrina a tenere in mano le redini della famiglia. Sia Alessandro che il pargolo hanno più volte dichiarato che è lei a prendere tutte le decisioni. Gassmann senior ha raccontato:

È una donna splendida, forte, in casa le decisioni le prende lei. A lungo, si è tirata fuori dal lavoro per sostenere la famiglia e me. Incontrarci è stata una fortuna. Credo che fra me e Sabrina duri perché ci amiamo con intelligenza e complementarità. La cosa strana è che litighiamo spesso. Parecchio e non stancamente. Sia chiaro, ci mandiamo a quel paese, però ci rendiamo conto alla svelta e ci stoppiamo. Il 70% delle occasioni in cui discutiamo ha ragione lei e io le chiedo scusa. Finisce che le chiedo scusa pure quando ho ragione io: do in tali escandescenze da trascendere. Da principio è casualità, fortuna: c’è attrazione, incastro chimico. Dopo però i cervelli, lavorando vicini, funzionano nello stesso modo.