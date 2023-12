Tutto sui saldi invernali 2024: quando iniziano nella tua Regione, date e novità

Fissata la data di inizio dei saldi invernali 2024 in tutta Italia, con un'unica eccezione per la Valle D'Aosta, dove gli sconti inizieranno con qualche giorno di anticipo.

Ecco il calendario e quando iniziano i saldi 2024 nella tua Regione: tutto quello che devi sapere per sfruttare gli sconti e iniziare a risparmiare.

Quando iniziano i saldi 2024?

La Conferenza delle Regioni ha confermato la data di inizio dei saldi invernali 2024 che sarà, per tutta l'Italia, dal 5 gennaio 2024. L'unica eccezione riguarda al Valle 'Aosta, dove gli sconti partiranno dal 3 gennaio 2024.

Gli sconti dureranno dai 30 giorni ai 90 giorni, in base alla Regione di appartenenza, e permetteranno di risparmiare dal 30% al 70%.

Ecco di seguito tutte le date di inizio e fine saldi 2024, suddivise per ciascuna Regione italiana.

REGIONI DATE SALDI 2024 Abruzzo 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) Basilicata 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) Calabria 5 gennaio - 6 marzo 2024 Campania 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) Emilia Romagna 5 gennaio - 4 marzo 2024 Friuli Venezia Giulia 5 gennaio - 31 marzo 2024 Lazio 5 gennaio 2024 (per 6 settimane) Liguria 5 gennaio - 18 febbraio 2024 (per 45 giorni) Lombardia 5 gennaio - 4 marzo 2024 Marche 5 gennaio - 1 marzo 2024 Molise 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) Piemonte 5 gennaio 2024 (per 8 settimane) Puglia 5 gennaio - 28 febbraio 2024 (per 45 giorni) Sardegna 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) Sicilia 5 gennaio - 15 marzo 2024 Toscana 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) Umbria 5 gennaio - 5 marzo 2024 Valle d'Aosta 3 gennaio - 31 marzo 2024 (per 60 giorni) Veneto 5 gennaio - 28 febbraio 2024 Provincia Autonoma di Trento per 60 giorni. I commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi Provincia Autonoma di Bolzano 13 gennaio - 10 febbraio 2024

Saldi 2024, guida all'acquisto sicuro

I saldi invernali 2024 sono l'occasione perfetta per acquistare prodotti che si puntano da tempo, o eventualmente per cogliere al volo occasioni di acquisto a prezzi scontati. Prima di buttarsi a capofitto nello shopping, però, è bene capire quali sono le regole e i consigli per acquistare in sicurezza, oltre a conoscere metodi per risparmiare davvero sugli acquisti.

La prima cosa da guardare sono i prezzi: prendetevi del tempo, circa una o due settimane prima dei saldi, per andare a guadare i prodotti dei negozi che più vi interessando, segnandovi il prezzo attuale. Non appena iniziano i saldi, tornate negli stessi negozi e verificare lo sconto apportato sul cartellino per controllare l'effettiva convenienza dell'acquisto.

Ricordate che esiste la possibilità di cambiare la merce acquistata, come previsto dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo, purché la merce non sia danneggiata o non conforme. In questo caso è opportuno presentare lo scontrino al momento del reso.

Per un pagamento più sicuro è utile utilizzare metodi tracciabili: via libera alle carte di credito e ad altre forme di pagamento digitale.

Per uno shopping più consapevole, per sé stessi e per le proprie tasche, infine, è opportuno stilare una lista dei prodotti che si intendono acquistare: in questo modo non verrete travolti dagli acquisti sfrenati (forse).