Milano si prepara ad accogliere gli eventi del Fuorisalone 2022 e del Salone del Mobile, una fiera famosa in tutto il mondo dedicata all'industria dell'arredo e del design che ogni anno, dal 1961, ha luogo nel capoluogo meneghino. Ecco allora tutte le informazioni che abbiamo sulle date dell'evento, dove si svolgerà e come recuperare i biglietti per prenderne parte.

Salone del Mobile, quando e dove

Per gli avventori, i buyer e i professionisti del settore saranno cinque giorni all'insegna del design, da quello più classico ed intramontabile a quello più innovativo. Il Salone del Mobile infatti partirà martedì 7 giugno per poi terminare domenica 12 giugno 2022.

Dove? Come ogni anno dalla realizzazione del nuovo polo fieristico, il Salone del Mobile si terrà a Fiera Milano, sul confine della città di Rho e alle porte della capitale lombarda. Raggiungere Fiera Milano è davvero facilissimo. Potete infatti decidere se farlo in auto tramite Corso Sempione, in autobus, in treno oppure in metropolitana.

Se infatti lungo l'autostrada potrete orientarvi con le varie indicazioni che vi condurranno alla fiera, i mezzi pubblici hanno proprio la fermata di "Fiera Milano" come capolinea. Impossibile perdersi!

I biglietti per partecipare

Per prendere parte al Salone del Mobile occorre munirsi di biglietto che, lo sottolineiamo, è acquistabile solo online sul sito dell'evento. Al momento dell'acquisto inoltre occorre fare attenzione nell'indicare la categoria con cui si intende partecipare.

I biglietti infatti si dividono principalmente in due categorie, quella degli operatori in cui rientrano i professionisti del settore, distributori e rivenditori vari e il pubblico, ovvero i visitatori occasionali che intendono solo curiosare e, perché no, scoprire nuove realtà con cui arredare le proprie case.

L'ingresso a quest'ultima categoria è consentito solo nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 giugno, ovviamente è a pagamento e con registrazione obbligatoria. Il prezzo per un biglietto pubblico valido per una giornata è di 35,00 euro.

Per maggiori informazioni e approfondimenti comunque, vi consigliamo di consultare la pagina web ufficiale del Salone del Mobile. Qui infatti troverete le risposte ad ogni possibile dubbio riguardo una vostra possibile partecipazione.

Eventi ed espositori

Abbiamo già detto che il Salone del Mobile 2022 partirà ufficialmente il 7 giugno. La serata che inaugurerà l'inizio della nuova edizione invece è prevista per il 5 giugno 2022 alle ore 20:00 e si terrà al Teatro alla Scala di Milano, con ospite speciale, l'étoile Roberto Bolle.

Per quanto riguarda gli espositori invece, non parteciperanno solo brand di design italiani, ma arriveranno aziende da tutto il mondo, da quelle con uno stile più lussuoso a quelle con un'impronta più green.

A proposito di eventi comunque, come abbiamo accennato all'inizio dell'articolo in concomitanza con il Salone del Mobile per le strade di Milano e principalmente nelle zone di Tortona e Brera si terrà il Fuorisalone con esposizioni gratuite e aperte a tutti.