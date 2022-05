Ecco cosa sapere per farsi trovare preparati all'evento letterario più importante d'Italia: data d'inizio, programma, ospiti attesi e costo dei biglietti per chi desidera partecipare.

Dopo il grande successo dell'Eurovision, Torino torna a farsi teatro di un altro importantissimo evento. Stiamo parlando del Salone del Libro, che partirà dal 19 maggio per poi proseguire con giornate ricche di ospiti ed eventi fino al 23 maggio 2022.

Il tema di questa edizione è "Cuori selvaggi", un invito a esplorare nuovi territori della letteratura che è anche metafora stessa della vita, o ancora a "correre selvaggiamente verso un orizzonte fatto di sentieri ancora non battuti e sconfinata libertà", come recita il manifesto dell'evento. Ecco tutto quello che c'è da sapere per quanto riguarda il programma e il costo dei biglietti.

Torino, Salone del Libro 2022: gli incontri in programma

Come dicevamo, il Salone del Libro 2022 a Torino si preannuncia ricco di eventi e conferenze molto interessanti per gli "addetti ai lavori", ma anche per tutti gli appassionati del mondo della letteratura. Di seguito vi riportiamo tutti gli incontri organizzati dalla Fondazione del Circolo dei Lettori di Torino:

giovedì 19 maggio, ore 16:00: prima edizione della Premiazione Premio Atlante. Un premio pensato per stimolare il pensiero su tematiche come la sostenibilità demografica e ambientale. Presenti il presidente della Fondazione Circolo dei Lettori di Torino Giulio Biino, la scrittrice Elena Loewenthal e i vincitori delle sezioni Idee e Narrazioni.

venerdì 20 maggio, alle ore 21:00: "Scritture incendiarie", incontro in cui esperti di narrativa e giornalismo si confronteranno sui diversi modi di raccontare l'adolescenza, l'età adulta, l'amore e anche la guerra. Ne prenderanno parte Annalisa Camilli, giornalista per "Internazionale" e autrice dei podcast "Limoni" e "Da Kiev" e Fabio Geda, autore dei romanzi "Nel mare ci sono i coccodrilli" e "Storia di un figlio".

Domenica 22 maggio sarà la girnata in cui si concentreranno maggiormente gli incontri:

ore 13:30: "Miguel Benasayag - Il ritorno dall'Esilio (Edito da Vita e Pensiero)". Si parlerà del libro e della crisi che stiamo attraversando in questo periodo che ci chiama a sviluppare anche un pensiero critico. Presenzieranno all'incontro Valeria Cantoni Mamiani, filosofa, saggista e docente, il sociologo Marco Revelli e l'autore Armando Bonaiuto.

ore 16:15: Anteprima del Premio internazionale World Heritage Hero, dedicato a Kahled al-Asaad, archeologo siriano ucciso nel 2015 dall'Isis. Presente all'incontro il nipote di quest'ultimo, Mohammad H. Al-Hariri.

ore 17:30: "Omaggio a F&L e La donna della domenica", in occasione dei 50 anni dall'uscita del romanzo di Fruttero e Lucentini. Oltre ad Elena Loewenthal saranno presenti il giornalista Massimo Gramellini, il critico Steve Della Casa, il romanziere Bruno Ventavoli e l'autore Enrico Verra.

ore 18:30 gli incontri si concluderanno con la Finale del Premio Strega Europeo 2022 per cui saranno presenti Elin Cullhed, autrice di "Euforia", Sara Mesa, autrice di "Un amore", Megan Nolan per "Atti di sottomissione", Amelie Nothomb per "Primo sangue" e Mikhail Shinshkin per "Punto di fuga".

Ma il programma non finisce certo qui! Sono infatti tantissimi gli eventi previsti per questa edizione che coinvolgono arte e cultura a tutto tondo andando al di là della letteratura, a partire dal giorno della pre-inaugurazione del Salone, il 18 maggio 2022, che si aprirà anche con un concerto all'Auditorum Rai Arturo Toscanini di Torino, dal titolo "Selvatico Sacro".

Come acquistare i biglietti e quanto costano

Per partecipare al Salone del Libro di Torino potete acuistare i biglietti direttamente sul sito dell'evento. I costi per biglietto singolo variano dai 12 euro per l'intero ai 9 euro per il ridotto destinato a ragazzi dai 14 ai 26 anni. C'è poi la possibilità di acuistare il Ridotto a 3,50 euro per bambini dai 3 ai 13 anni e il Ridotto Over 65 al costo di 9 euro per chiunque abbia più di 65 anni.

Per quanto riguarda i pacchietti poi, a 30 euro si può acquistare il biglietto che garantisce l'entrata a tutti i giorni dell'evento, mentre il Ridotto comitive di minimo 25 persone vale 9 euro e consente un solo ingresso.