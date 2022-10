Buone notizie per i buongustai italiani. Salt Bae approda a Milano con il primissimo ristorante italiano. Quando apre e quanto si dovrà pagare per una cena a base di carne.

Salt Bae è un ristoratore di fama mondiale che ha un seguito di milioni di follower sui suoi canali social. È diventato famoso soprattutto per il gesto di gettare il sale sulla carne facendolo cadere sull’avambraccio fino ad arrivare al gomito per poi scivolare a pioggia direttamente sulla carne. Un gesto diventato un vero e proprio marchio di fabbrica che lo ha reso un’icona di stile e un esempio da seguire per molti ristoratori. Ora il suo iconico ristorante arriva in Italia, precisamente a Milano. L'apertura è vicina!

Salt Bae, quando apre il ristorante a Milano

Secondo il Corriere della sera, l’apertura è stata annunciata dall’imprenditore che sull’account di Instagram @Milanohafame ha risposto a una domanda dei gestori della pagina.

"Quando arrivi a Milano?" gli è stato chiesto, la risposta è stata tempestiva "L’anno prossimo". Insomma, nel 2023 Milano si appresta ad accogliere il re della carne che con le sue prelibatezze fa sognare il palato di tutti i buongustai.

Quanto costa una bistecca da Salt Bae? Il prezzo non è per tutti

La notizia dell'arrivo del noto influencer enogastronomico ha fatto impazzire al web. C'è da dire però che cenare al suo ristorante non è alla portata di tutti, anzi. Una bistecca costa all’incirca 1670 euro, mentre un hamburger sulle 109 sterline. Con questi prezzi potrebbe presto entrare di dirtto nella lista dei ristoranti di lusso da provare assolutamente.

Chi è andato a mangiare nei suoi ristoranti giura che è stata un’esperienza che vale la pena vivere almeno una volta nella vita. Gli italiani possono preparare il loro palato (e il portafoglio) per l'anno prossimo.

Chi è Salt Bae e come è diventato famoso

Il suo nome all’anagrafe è Nusret Gökçe, ha origini curde. A 39 anni ha un vero impero con i suoi ristoranti a Dubai, Ibiza, Istanbul, Doha, Londra, Mykonos, New York, Miami, Las Vegas e Los Angeles. Il suo motto è “Nothing is impossible”, ossia “Niente è impossibile”.

Capelli tirati indietro in un codino basso, occhiali da vista che non toglie neanche di sera, inconfondibile maglietta bianca sono i segni distintivi dell’imprenditore che ha costruito la sua fortuna sulla sua passione per la carne.