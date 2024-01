Saltburn, spiegazione e significato del film e del suo finale "disturbante"

"Saltburn", l'ultima opera della regista e sceneggiatrice Emerald Fennell, si è rapidamente affermato come uno dei thriller psicologici più intriganti e discussi del momento. Disponibile su Prime Video, questo film non solo cattura l'attenzione per la sua trama complessa, ma sfida anche le aspettative del pubblico con le sue scelte audaci e provocatorie.

La trama, tra classe e manipolazione

La storia di "Saltburn" ruota attorno a Oliver Quick, un giovane studente proveniente da un ambiente modesto del nord dell'Inghilterra. La sua vita prende una svolta inaspettata quando, arrivato all'Università di Oxford, stringe amicizia con Felix Catton, un compagno di studi carismatico e appartenente a una famiglia benestante. L'invito a trascorrere del tempo nella maestosa tenuta di famiglia, Saltburn, segna l'inizio di un viaggio che esplorerà temi come l'invidia sociale, l'ossessione e la manipolazione.

Emerald Fennell, salita alla ribalta per il suo ruolo in "The Crown" e per il successo del suo film d'esordio "Una donna promettente", ha confermato il suo talento unico nel mondo del cinema con "Saltburn". La sua capacità di intrecciare narrazioni complesse con una regia sofisticata si riflette chiaramente in questo film, che sfida i confini tradizionali del genere thriller.

Dove è stato girato "Saltburn"

Il film è ambientato nella suggestiva Drayton House, per cui è stato utilizzato il castello nel Northamptonshire, un maniero storico inglese che contribuisce in modo significativo all'atmosfera del film. Fennell ha scelto questa location per la sua bellezza e per il suo carattere unico, nonché per la sua storia e isolamento che rispecchiano la narrazione del film.

Una delle caratteristiche più notevoli di "Saltburn" è la sua audacia nelle scene di sesso e nelle rappresentazioni di intimità. Queste scene, lontane dall'essere gratuite, svolgono un ruolo cruciale nel delineare la psicologia dei personaggi e nell'intensificare la tensione narrativa. In particolare, la scena della vasca da bagno è diventata un punto di riferimento per la sua capacità di esplorare la natura voyeuristica e ossessiva del personaggio di Oliver.

Un dettaglio curioso che ha catturato l'attenzione del pubblico è la commercializzazione della candela "Jacob Elordi’s Bathwater", ispirata alla scena più famosa del film. Questo oggetto diventa un simbolo dell'influenza che ha avuto il film e della sua capacità di lasciare un'impressione duratura sugli spettatori.

Rosamund Pike, nota per la sua capacità di interpretare personaggi complessi e sfaccettati, si aggiunge al cast nel ruolo della madre di Felix, Elspeth. La sua interpretazione aggiunge un ulteriore strato di profondità e ambiguità al film, e la sua reazione personale al film sottolinea l'impatto emotivo che "Saltburn" ha avuto anche sui suoi interpreti.

Leggi anche: Su Prime Video l'emozionante e drammatico film di Steven Spielberg tratto dalla sua vita

La spiegazione del finale di Saltburn

Il finale di "Saltburn" è uno dei momenti più sorprendenti e discussi del film. Rivela non solo gli obiettivi reali di Oliver, ma anche la sua natura profondamente manipolatrice e sociopatica. Questa rivelazione non solo serve come clima narrativo, ma invita anche a una riflessione più ampia sui temi di potere, avidità e identità.

La scena finale, con la canzone "Murder on the dancefloor" di Sophie Ellis-Bextor, è diventata un fenomeno virale, dimostrando l'impatto del film. Questo momento non solo sottolinea il talento di Keoghan come attore, ma anche la capacità di Fennell di creare scene iconiche e indimenticabili.

"Saltburn" si distingue come un esempio brillante di cinema che osa spingersi oltre i limiti convenzionali. Attraverso una narrazione complessa, una regia attenta e performance eccezionali, il film stabilisce nuovi standard nel genere thriller e lascia un'impressione indelebile nei suoi spettatori.

Leggi anche: Su Prime Video c'è un capolavoro del genere thriller: titolo, cast e trama