Ballando con le stelle e non solo: ecco chi è Samanta Togni, insegnante, conduttrice e ballerina classe 1981 e tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata e professionale.

Chi è Samanta Togni: dagli esordi alla TV

Samanta Togni nasce a Terni il 21 aprile 1981. È figlia d’arte: sia il padre Sandro sia la madre Loredana, infatti, erano ballerini. A 13 anni Samanta conquista la finale del Blackpool Dance Festival, il concorso di danza più antico al mondo. Raggiunge poi la finale nel Campionato Italiano Classe Internazionale e ottiene il primo posto all’Emassey Ball di Los Angeles, al National e all’Imperial Championship a Londra, al Roma Open e all’Estoril in Portogallo. Vanno menzionati anche un quinto e un sesto posto per l’Austrian Open e per il Bratislava International Open.

È finalista al Rising Star UK, mentre non ancora maggiorenne si trasferisce negli Stati Uniti dove, assieme al ballerino ucraino Maksim Chmercovskiy, forma quella che diventa poi la seconda coppia degli USA. Come se non bastasse, è persino campionessa al Miami Open Under 21.

Nel 2005 torna in Italia e prende parte alla prima edizione di Ballando con le stelle, classificandosi al quinto posto in coppia con il conduttore Fabrizio Frizzi, con la sua esperienza con il programma di Rai1 che durerà per ben 12 edizioni.

La carriera

Nel 2006/07 fa parte del cast del musical La febbre del sabato sera, interpretando il ruolo di Maria Huerta. Nel 2012 prende parte allo spin-off di Ballando con te dove, con Luca Tarquinio, si classifica al secondo posto.

Nel 2016 vince l’undicesima edizione di Ballando con le stelle in coppia con l’attore Iago García. Inoltre, sempre in quell’anno, debutta come conduttrice: con Flavio Montrucchio presenta le fasi finali della cinquantanovesima edizione del Festival di Castrocaro. Il 28 ottobre 2016 è protagonista nel videoclip di Rinascendo, singolo di Valerio Scanu.

Nella stagione televisiva 2020-21 lascia Ballando con le stelle, passando alla conduzione de I fatti vostri su Rai2, in coppia con Magalli. Parallelamente, conduce anche il suo primo programma in solitaria, Domani è domenica, in onda sempre su Rai2.

La vita privata della ballerina

Samanta Togni ha avuto una storia con Mirko Trappetti, figlio di un imprenditore avicolo ternano, con il quale nel 2001 ha avuto un bambino e con il quale si è sposata, separandosi nel 2010.

Ha avuto poi una breve relazione con l’ex calciatore Stefano Bettarini e nel 2011 con lo scrittore e produttore Nicola Paparusso. È stata anche legata all’ex giocatore Christian Panucci e, nel 2020 si è sposata con il chirurgo plastico Mario Russo.

Samanta Togni su Instagram

Su Instagram la Togni ha oltre 200mila follower che la seguono per i suoi scatti di vita quotidiana. Di frequente, infatti, la ballerina condivide alcuni momenti personali, non nascondendo la propria vita privata ai fan.