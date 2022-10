Samira Lui ha esordito in tv cinque anni fa, a soli 18 anni, partecipando all’ambito concorso di bellezza Miss Italia. Negli anni, poi, il pubblico l’ha conosciuta su Rai 1 nelle vesti di Professoressa dell’Eredità. È stata proprio quest’ultima esperienza che l’ha fatta entrare nei cuori di molti telespettatori.

Samira Lui tra i concorrenti di Tale e Quale Show

Quest’anno Samira Lui ha accettato di mettersi in gioco partecipando alla dodicesima edizione di Tale e Quale Show. La giovane concorre insieme a Rosalinda Cannavò, Elena Ballerini, Gilles Rocca, Valeria Marini, Valentina Persia, Alessandra Mussolini, Antonino, Andrea Dianetti, Gabriele Cirilli, Claudio Lauretta e Francesco Paolantoni.

Per Samira questa è un’esperienza nuova che le consentirà di scoprire l’ottica di un talent show.

"Sono molto grata agli insegnanti perché grazie a loro sto vivendo un momento di crescita personale molto importante."

Ha detto ai microfoni dei giornalisti prima di debuttare nel programma. Nonostante le forti emozioni, Samira sembra essere pronta per la prossima sfida e rivela:

"Entrerò letteralmente nei panni del mio mito, Rihanna. Non vedo l’ora".

Chi è Samira Lui

Samira Lui nasce, sotto il segno dei pesci, il 6 marzo 1998. È una ragazza la cui bellezza l’ha portata in tv, mentre il suo impegno le ha permesso di farsi amare dal pubblico. Ha origini senegalesi e italiane.

Samira ha sempre amato studiare, anche se a un certo punto ha dovuto fare una scelta tra studio e lavoro. È stato qui che ha realizzato di voler svolgere la professione di modella. Grazie alla sua bellezza e alla sua solarità, nel 2017, si è classificata terza al concorso di Miss Italia.

La ventiquattrenne non nega, però, di essere molto riconoscente al team dell’Eredità. Qui, infatti, Samira ha potuto affiancare uno dei più grandi showman italiani: Flavio Insinna. Oltretutto questa occasione le ha permesso di imparare qualche trucco del mestiere e di raggiungere la notorietà. Non è quindi un caso che sul suo profilo Instagram Samira Lui conta oltre 74.000 followers, con cui condivide tutte le novità sulla sua carriera, tra cui la sua partecipazione a Tale e Quale show con personalità come Gilles Rocca, oltre a molti scatti che ritraggono il suo fascino.

Samira Lui è fidanzata

Si chiama Luigi Punzo il fidanzato di Samira Lui. È un luxury concierge, nello specifico Luigi offre un servizio di assistenza pensato su misura del cliente. Il concierge assolve a vari incarichi dell’hotel. A lui spetta gestire le pubbliche relazioni in fase di accoglienza degli ospiti.

Luigi Punzo ha fatto anche il fotomodello e con Samira ha collaborato alla realizzazione di un servizio fotografico dedicato al mondo dei matrimoni. Probabilmente i due si sono conosciuti proprio sul set dove potrebbe essere scoccata la fase dell’infatuazione che li ha fatti innamorare. Ma questa per il momento è solo un’ipotesi da verificare.