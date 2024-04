Chi è Samuel Peron: biografia, carriera e vita privata del ballerino

L’abbiamo visto danzare in coppia con tantissime attrici e showgirl a Ballando con le stelle, ma non solo: è anche un attore e inviato tv. L'abbiamo anche visto vincere nei panni del Cavaliere Veneziano al Cantante Mascherato, nel 2023. Ecco chi è Samuel Peron: tutto sulla sua carriera e vita privata del famoso ballerino.

Samuel Peron, biografia e carriera

Samuel Peron si appassiona alla danza fin dalla tenera età di quattro anni. La sua formazione comprende il ballo liscio, lo standard, latino-americano, funky, fino a spaziare dalla danza contemporanea a quella moderna.

Ha frequentato il liceo artistico, in cui si diploma come designer. Successivamente, per approfondire la sua conoscenza e per proseguire il suo percorso nella danza si iscrive a Scienze motorie, laureandosi presso l’Università telematica San Raffaele nel 2015.

Il suo debutto televisivo risale al 1991, quando partecipa allo show Sabato al Circo come ballerino del corpo di ballo di Cristina D’Avena e l’anno successivo partecipa allo show condotto da Mike Bongiorno, Bravo Bravissimo. Nel frattempo continua nel mondo della danza, partecipando nel 2001 al campionato italiano amatori A1 di danze latino americane, nel quale si classifica terzo.

Dal 2005 entra a far parte del cast del programma Ballando con le Stelle, in cui partecipa in modo continuativo come ballerino professionista. Sempre in quegli anni prende parte al musical La febbre del sabato sera, diretto da Massimo Romeo Piparo, in cui interpreta il ruolo di Cesàr; continua poi nel mondo del teatro prendendo parte allo spettacolo Tango d’amore… insieme alla collega Natalia Titova.

Lo vediamo anche nelle vesti di attore, quando nel 2013 recita nell’episodio Senza Scrupoli della serie tv Un caso di coscienza 5, in onda su Rai 1, ma non solo: nel 2014 debutta come scrittore con una raccolta di racconti dal titolo Senza Tempo.

Peron, nonostante la scrittura e le sue apparizioni televisive non ha mai abbandonato il mondo della danza: è infatti direttore e fondatore della Samuel Peron Academy a Venetico, in Sicilia.

Dove è nato Samuele Peron?

Samuel Peron nasce il 21 aprile 1982 a Marostica, in Veneto. Lì nasce la sua passione per la danza che lo porterà ad essere un ballerino conosciuto in tutta Italia e non solo.

La vita privata

Del noto ballerino, per quanto concerne la vita privata, si sa che è fidanzato dal 2013 con Tania Bambaci, finalista di Miss Italia nel 2010. I due pare si siano conosciuti ad un corso di recitazione: da quel momento non si sono più lasciati.

La coppia ha attraversato un momento di crisi, fortunatamente superata e, nel 2022 hanno avuto il loro primo figlio.

Come si chiama il bimbo di Samuel Peron?

Samuel Peron e Tania Bambaci hanno avuto un figlio di nome Leonardo, che il 21 ottobre del 2023 ha compiuto un anno.

Quante volte ha vinto Samuel Peron Ballando con le stelle?

Peron, nonostante la sua presenza -quasi- fissa nel programma, ha vinto una sola volta Ballando con le Stelle, con l'attrice Maria Elena Vandone. Il successo è arrivato nella quarta edizione del programma, tenutasi nel 2007.

Che fine ha fatto Samuel Peron?

Dal 2021 al 2023 Samuel Peron è stato ospite fisso del programma Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone e, nel 2022, è diventato un inviato della trasmissione culinaria Camper e Weekly, programmi spin-off di Unomattina Estate. Nel 2023 prende parte al programma Il cantante mascherato, in onda in prima serata su Rai 1, dove interpreta il Cavaliere Veneziano aggiudicandosi la vittoria.

Nel 2024 Peron partecipa all'Isola dei famosi, in quella che è la prima edizione condotta da Vladimir Luxuria, che aveva vinto il programma nel 2008.