Tania Bambaci, attrice, modella e Miss Mondo Italia è la fidanzata di Samuel Peron, ballerino professionista diventato famoso grazie al programma Ballando con le Stelle. Ecco chi è e cosa c'è da sapere sul suo conto.

Tutto su Tania Bambaci: ecco chi è la fidanzata di Samuel Peron

Classe 1990, Tania Bambaci è nata l'11 agosto a Messina. Dopo la laurea in Lingue e Culture Moderne e un master in Sceneggiatura e Produzione Audiovisiva, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella. Nel 2008 ha vinto il concorso Una ragazza per il cinema e nel 2010 ha partecipato a Miss Italia, indossando la fascia della sua adorata Sicilia.

Grazie alla competizione di Patrizia Mirigliani ha avuto accesso a Miss Mondo, dove si è classificata nelle prime quindici posizioni. In seguito, è entrata a far parte del cast di diverse fiction di successo, come: Squadra Antimafia, Maltese – Il romanzo del Commissario e Il cacciatore. Non solo serie tv, Tania ha recitato anche in pellicole degne di nota, quali: Midway – Tra la vita e la morte, The Perfect Husband, Picciridda – Con i piedi nella sabbia e L’altra luna.

Tania Bambaci e la relazione con Samuel Peron

Samuel Peron e Tania Bambaci si sono fidanzati nel 2013. Il 21 giugno del 2022 sono diventati genitori del piccolo Leonardo. La famiglia vive a Venetico, comune in provincia di Messina. Anche se sono molto affiatati, tra il 2019 e il 2020 hanno vissuto una brutta crisi di coppia. A parlarne è stato il ballerino professionista di Ballando con le Stelle:

Stavamo per lasciarci ma il desiderio di restare insieme è stato più forte, così ci siamo ritrovati. È servito del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e ora ci amiamo più di prima.

La fidanzata di Peron, invece, ha così descritto il loro incontro e la turbolenza vissuta qualche anno fa:

Lui ha avuto un colpo di fulmine mentre io l’ho fatto aspettare sei mesi per un caffè. Nel 2019 c’è stata un po’ di burrasca. Lui ha lavorato molto e l’ho sentito proprio distante, ma non fisicamente. Poi, però, abbiamo risolto.

Oggi Samuel e Tania sono ancora più innamorati di prima e, grazie al dialogo, sono riusciti a superare le difficoltà.