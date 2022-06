Il 29 giugno 2022, come ogni anno, a Roma è giorno di grandi festeggiamenti per il patrono San Pietro e Paolo. Ecco tutti gli appuntamenti in programma da non perdere.

In occasione della celebrazione dei due apostoli San Pietro e Paolo, martiri a Roma, la città si rianima con tantissimi eventi. Per questo 2022, non ci sarà il classico ponte, visto che il 29 giugno (il giorno dedicato ai due patroni della Capitale) cade proprio nel bel mezzo della settimana, ma non mancheranno occasioni per fare festa.

San Pietro e Paolo, tutti gli eventi a Roma e dintorni

Proprio mercoledì 29 giugno, in occasione del Rock in Roma, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, si esibiranno gli Skunk Anansie, capitanati dalla bravissima Skin, costo del biglietto 34,50 euro.

A proposito di musica quasi come se fosse una sorta di apristrada all'Umbria Jazz 2022 il cui programma, anche quest'anno sarà ricchissimo, a Villa Celimontana si assisterà all'esibizione gratuita della Scoop Jazz Band, composta da un gruppo di giornalisti appassionati dei generi del jazz e del blues.

I cinefili non possono perdersi il Cinema in Piazza. A Piazza San Cosimato verrà infatti propiettato il celebre film di Alfred Hitchcock Il delitto perfetto, mentre al Parco della Cervelletta si potrà assistere al Frankenstein Junior di Mel Brooks.

Non solo gli appassionati di musica e cinema, anche gli amanti dell'arte letteraria saranno accontentati. In occasione del 29 giugno, Lungo il Tevere...Roma, evento che si tiene annualmente in estate, ospiterà il Salotto Tevere, appuntamento letterario organizzato da IusArteLibri.

A Fregene invece, a partire dalle ore 18:00 fino a notte inoltrata andrà in scena il Flower Party che, come dice il nome, si ispira alle atmosfere allegre, colorate e psichedeliche degli anni '70.

La festa patronale e i fuochi di San Pietro e Paolo

Per i Santi Pietro e Paolo, ovviamente, non può mancare anche la parte religiosa dei festeggiamenti con festa patronale che in realtà è già partita nella serata del 28 giugno e continuerà fino alla mezzanotte del 29.

Per l'occasione nei pressi della Basilica di San Paolo fuori le mura è stata allestita la tradizionale fiera. Per la precisione questa si svolgerà in via Ostense, nel tratto tra Via Giustiniano Imperatore e Via Giulio Rocco.

Anche nella parrocchia di San Pietro e Paolo a Termoli i raduni di preghiera e i festeggiamenti sono già iniziati nella serata del 28 giugno e continueranno per tutta la giornata del 29.

Nella serata del 29 giugno 2022, a partire dalle ore 19:00, avrà luogo la festa pirotecnica più famosa della Capitale, conosciuta come La Girandola, dedicata appunto ai due apostoli. Si tratta di un evento davvero imperdibile per i romani e per i turisti italiani e stranieri! Per questa edizione si terrà in Piazza del Popolo.

La leggenda dietro la tradizione cristiana

Così come per l'acqua di San Giovanni, anche la festività di San Pietro ha un particolare rituale: la barca di San Pietro. Ma come si prepara? Quale leggenda si cela dietro questa tradizione?

Nella notte tra il 28 e il 29 giugno si prepara un contenitore di vetro riempito d'acqua al cui interno bisogna far colare l'albume di un uovo. Successivamente si posiziona in giardino, su un prato o comunque all'aperto, anche fuori dalla finestra e si lascia lì tutta notte.

Al mattino, si potranno vedere delle forme che ricorderanno quelle di una barca a vela. Secondo la leggenda, le vele sono legate alla figura cristiana di San Pietro, che prima di diventare un apostolo era un pescatore. Se le vele saranno ben visibili, sarà segno di buon auspicio.