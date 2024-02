Perché San Valentino è la festa degli innamorati? La vera storia dietro al 14 febbraio

Il 14 febbraio è San Valentino, giorno dedicato all'amore in ogni sua forma e festa degli innamorati. Secondo la tradizione è l'occasione perfetta per esprimere il sentimento d'affetto nei confronti della propria metà.

Ma perché San Valentino si festeggia proprio il 14 febbraio? E qual è la vera storia che si cela dietro alla festa degli innamorati?

Scopriamo le origini e la storia vera di San Valentino, e quali sono le usanze in varie parti del mondo.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Qual è l'origine della festa di San Valentino? La vera storia della festa degli innamorati 2. Perché San Valentino è il santo degli innamorati? 3. Qual è il significato della festa di San Valentino? 4. Come si festeggia San Valentino nel mondo?

Qual è l'origine della festa di San Valentino? La vera storia della festa degli innamorati

Le vere origini della festa d San Valentino non sono molto chiare, ma secondo l'ipotesi più plausibile e condivisa, coinciderebbero con la fine dei "Lupercalia", ossia dei riti di purificazione che si usava celebrare nell'Antica Roma.

Queste feste erano accompagnate da vari rituali pagani, che furono definiti deplorevoli già nel tardo Impero Romano, e furono definitivamente banditi da Papa Gelasio I. Nel 496 d.C. egli decise di sostituire i "Lupercalia" con una festività dedicata all'amore, e di associarla alla protezione del santo Valentino.

All'epoca dunque, la festa di San Valentino aveva un significato ben diverso da quello odierno. Si trattava di una festa cristiana in onore del martire cristiano Valentino di Terni. Ma chi è San Valentino?

Perché San Valentino è il santo degli innamorati?

La storia di San Valentino è ricca di controversie. Infatti, esistono molti Santi di nome Valentino, e non si hanno molte informazioni su di loro, a parte il fatto che furono tutti martiri. I più noti però sono due.

Il primo era un vescovo martire, nato a Interamna Nahars, l'attuale Terni, nel 176, e sarebbe stato protettore degli innamorati. Secondo la tradizione, li guidava verso il matrimonio e li incoraggiava a mettere al mondo dei figli. La letteratura religiosa descrive il santo come difensore delle storie d’amore, soprattutto quelle più infelici, oltre che guaritore degli epilettici.

Il secondo, invece, sarebbe morto a Roma il 14 febbraio del 274. Alcuni ritengono che egli e il Vescovo di Terni sono la stessa persona. Per altri, tesi più plausibile secondo le fonti storiche, sarebbe un altro martire cristiano. Si racconta che Valentino sarebbe stato giustiziato dopo aver celebrato la prima unione tra un legionario romano, pagano, e una donna cristiana. Per questo motivo venne scelto come protettore degli innamorati.

Qual è il significato della festa di San Valentino?

Come abbiamo visto la festa di San Valentino aveva inizialmente un significato prettamente religioso. Come è nata quindi la festa degli innamorati che conosciamo noi oggi? L'origine risalirebbe al XV secolo, quando Carlo duca d’Orleans, direttamente dalla Torre di Londra, scriveva bigliettini d'amore alla sua amata moglie, che chiamava “dolce Valentina”, rifacendosi a un verso dell’Amleto di Shakespeare.

Ofelia, infatti, recitava:

Domani è san Valentino e, appena sul far del giorno, io che son fanciulla busserò alla tua finestra, voglio essere la tua Valentina.

Da questo gesto è nata la tradizionale festa di San Valentino, durante la quale le coppie di innamorati sono solite scambiarsi biglietti, baci, affetto e qualsiasi altro simbolo dell'amore che provano l'uno per l'altra.

Come si festeggia San Valentino nel mondo?

La festa di San Valentino in Italia si festeggia il 14 febbraio di ogni anno, così come nel resto d'Europa e in America.

Scopriamo quindi quali sono le giornate dedicate agli innamorati e le usanze ad esse legate nel resto del mondo.

1. Catalogna, la festa degli innamorati è il 23 aprile

Le coppie di innamorati catalani (ma anche famiglie e amici) festeggiano il loro amore il 23 aprile in occasione di San Giorgio: proprio lui, secondo la leggenda, infilzò il drago e lo sconfisse.

Dal sangue del drago caduto a terra, nacque un rosaio: per questo motivo gli uomini sono soliti regalare alla propria amata delle rose in occasione del 23 aprile.

Le donne, invece, ricambiano regalando un volume, perché il 23 aprile è anche la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.

2. Brasile, due giorni dedicati all'amore

Anche in Brasile, così come in Europa e America, San Valentino si festeggia il 14 febbraio.

Ma c'è anche un'altra giornata dedicata all'amore: il 12 giugno, il día dos namorados. Istituito nel 1948 per fini commerciali, si festeggia il giorno precedente la festa di Sant'Antonio, patrono dei matrimoni.

3. Giappone, San Valentino e il rituale degli innamorati

In Giappone la festa degli innamorati, appunto San Valentino, è un vero e proprio rituale: la ragazza dona dei cioccolatini all'uomo che ama, e se lui ricambia il sentimento dovrà regalare un mese dopo (il 14 marzo) un regalo di colore bianco alla donna (perciò si parla di White Day).

La regola prevede che il regalo dell'uomo sia più costoso di quello fatto dalla donna.

4. Cina, i giorni dedicati all'amore sono cinque

Infine, in Cina non c'è una sola giornata dedicata agli innamorati e all'amore, ma ben cinque giornate.

I festeggiamenti partono a ridosso del capodanno cinese, precisamente al quindicesimo giorno del calendario lunare: proprio in quella giornata si festeggia il Yuanxiaojie, occasione in cui l'uomo corteggia la propria amata con gesti d'amore plateali.

Anche in Cina il 14 febbraio è la "festa degli innamorati", che loro chiamano Qingrenjie. Un mese dopo, invece, si festeggia il Baise Qingrenjie, il “San Valentino Bianco”, con le stesse modalità e tradizioni che abbiamo spiegato per il Giappone.

Il 20 maggio poi arriva la festa del Wuerling: nata con l'epoca digitale, con l'avvento di Internet e degli sms, in questa giornata gli innamorati si scambiano il messaggio 520, che significa “ti amo”.

Infine, il settimo giorno del settimo mese lunare si festeggia la ricorrenza più antica: il Qixi, che è la festa del Doppio Sette. La leggenda racconta di una coppia di innamorati, sposati, costretti a vedersi una sola notte all'anno, proprio il settimo giorno del settimo mese lunare.