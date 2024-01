Funerali Sandra Milo: data, orario e dove vederli in tv

Il 29 gennaio Sandra Milo si è spenta all'età di 90 anni. Mercoledì 31 gennaio si terranno i funerali. Ecco quando e dove si terranno e su quali canali sarà possibile vederli in diretta tv.

Il 29 gennaio 2024 si è spenta Sandra Milo, grande diva del cinema e della televisione italiana. Aveva 90 anni.

Sandra Milo ha dedicato tutta la sua vita alla sua carriera e non ha smesso un solo giorno di fare quello che amava: recitare e intrattenere il pubblico.

I funerali si terranno mercoledì 31 gennaio. Ecco dove, a che ora e su quali canali sarà possibile guardare la cerimonia in diretta tv per salutare un'ultima volta la grande artista.

Quando e dove si terranno i funerali di Sandra Milo: l'orario e Chiesa

I funerali di Sandra Milo si terranno mercoledì 31 gennaio a Roma. Come per tutti i personaggi del mondo dello spettacolo del suo calibro, la funzione sarà celebrata alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.

I funerali inizieranno alle ore 12.

La camera ardente dell'attrice, invece, sarà allestita martedì 30 gennaio in Campidoglio e dalle ore 10 sarà aperta per tutti quelli che vogliono rendere omaggio e porgere l'ultimo saluto a Sandra Milo.

Dove vedere i funerali di Sandra Milo in tv

Non si sa ancora su quali canali saranno trasmessi i funerali di Sandra Milo.

Trattandosi di un'icona del mondo dello spettacolo, però, è molto probabile che la cerimonia sarà trasmessa in diretta sui canali Rai.

