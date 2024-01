Da Amici al successo nazionale, ecco chi è Sangiovanni di "Farfalle" e "Malibu"

Dalla scuola di Amici arriva anche il giovanissimo Sangiovanni, che ha partecipato all'edizione del 2020 del talent show di Maria De Filippi.

Da Amici la sua carriera è poi proseguita all'insegna di dischi d'oro, conquistando il pubblico della Generazione Z con le sue canzoni in pochissimo tempo.

Basti pensare che in soli due anni ha ottenuto oltre cinquecento milioni di streaming, trentanove certificazioni tra platino e oro, tra cui l’album d’esordio “Cadere Volare” (Sugar) e oltre centomila presenze ai live da maggio a ottobre 2022.

La carriera di Sangiovanni: da Amici al palco dell'Ariston

Damian Giovanni Pietro, in arte Sangiovanni, nasce a Vicenza nel 2003. Sin da piccolo si rende conto che la musica è la sua vita: inizia a scrivere canzoni a 16 anni, e scopre che per lui è un vero e proprio dono naturale.

Da qui la decisione di partecipare al talent di Maria de Filippi Amici. Tra i banchi della scuola di canto e ballo, Sangiovanni scrive Lady e Gucci Bag, due canzoni che sin da subito ottengono un notevole successo in radio. Basti pensare che Lady è diventata disco d’oro in pochi mesi!

In occasione del serale del programma della De Filippi, Sangiovanni scrive Tutta la notte, un nuovo singolo prodotto da Dardust.

Nel 2022 Sangiovanni porta sul palco del Teatro Ariston una nuova canzone, che prende il titolo di Farfalle, e ricompare sul palco di Sanremo nel 2023 come ospite, affiancando Gianni Morandi per la canzone Fatti (ri)mandare dalla mamma in occasione dei 60 anni dalla pubblicazione del brano.

Dopo un anno di assenza dalle scene, Sangiovanni torna con un singolo dal titolo Americana, ma tornerà prestissimo a calcare il palco dell'Ariston con il brano Finiscimi.

La vita privata di Sangiovanni: la relazione con Giulia Stabile

La storia d'amore tra Sangiovanni e la vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile nasce proprio durante il programma della de Filippi, sotto gli occhi di tutti.

I due si conoscono nella scuola di canto e ballo più famosa della tv, e dopo poco tempo si passa da una semplice amicizia a una vera e propria relazione sentimentale: la coppia è splendida, affiatata e unita. Sembra che la canzone Lady è dedicata proprio a lei.

Recentemente i due si sono lasciati, e il cantante è tornato sui social con un'anima cupa e riflessiva.

Sangiovanni è abbastanza riservato circa la sua vita privata, e ad oggi non si sa molto delle sue frequentazioni o di eventuali fidanzate in arrivo.

Si è però a conoscenza della sua amicizia con Madame, con la quale spesso scambia commenti affettuosi sui social network. I due si conoscono soprattutto perché frequentavano lo stesso liceo a Vicenza.

Le canzoni più famose di Sangiovanni

Sicuramente la carriera artistica del giovane cantautore vicentino è appena cominciata. Tuttavia, in pochi anni Sangiovanni è riuscito a conquistare un ampio pubblico grazie alle sue canzoni.

Ma quali sono le canzoni più famose di Sangiovanni? Ecco una lista di tutti i brani più amati e cantati del giovane cantante:

• Lady;

• Malibù;

• Gucci bag;

• Tutta la notte;

• Hype.

Sicuramente Lady è stata la prima hit in assoluto di Sangiovanni, entrata fin da subito nella top ten di Spotify Italia, con cui il cantante ha ottenuto la certificazione del disco di platino. Si tratta proprio della canzone che Sangiovanni ha scritto per la sua fidanzata Giulia.

Il brano Malibù pubblicato nell’estate del 2021 è stato uno dei tormentoni dell’estate, al primo posto della classifica top 50 di Spotify Italia.

Come non citare anche il primo singolo di Sangiovanni presentato nella scuola di Amici che ha raggiunto il disco d’oro grazie alle 35.000 copie vendute.